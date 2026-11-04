Remake de ‘Zelda: Ocarina of Time’ entra para a lista dos mais bem avaliados do Metacritic

O remake de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" chega ao Nintendo Switch 2 nesta quinta-feira, 5, com nota 96 de 100 no Metacritic. A nota coloca o jogo no topo do ranking de 2026 do site na véspera do lançamento, à frente de "Phantom Blade Zero" e "Resident Evil Requiem".

A média reúne, até o momento, 80 análises no site. O GamesRadar+ deu nota máxima e destacou como o remake atualiza a apresentação do jogo sem perder o que marcou a aventura de 1998. "Pura magia – o remake mais grandioso e ousado que já joguei", descreveu Anna Koselke na plataforma.

O original ainda tem a maior nota do Metacritic

Lançado para o Nintendo 64 em 1998, o "Ocarina of Time" original segue como o único jogo com 99 de 100 no Metacritic. O remake ficou a três pontos desse recorde e superou os 94 de "Ocarina of Time 3D", versão lançada para o Nintendo 3DS em 2011.

Apenas 34 jogos contam com nota 96 ou superior no agregador. A franquia aparece nesse grupo com títulos como "Breath of the Wild", que tem 97 no Switch, e "Tears of the Kingdom" e "The Wind Waker", ambos com 96 em suas plataformas originais.

O que muda no remake de ‘Ocarina of Time’?

A nova versão revisita a jornada de Link para salvar Hyrule com gráficos refeitos e mudanças nos controles. A câmera livre permite ajustar o ângulo durante a exploração, e um botão dedicado dá ao jogador controle sobre quando Link pula.

O lançamento também marca os 40 anos de "The Legend of Zelda" e é o primeiro jogo da série com dublagem em português brasileiro. Exclusivo do Nintendo Switch 2, o remake está listado por R$ 329,90 na loja digital da Nintendo no Brasil.