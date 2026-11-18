GTA 6: jogo da Rockstar Games chega em 19 de novembro apenas ao PS5 e ao Xbox Series X|S; não há versão para PC ou celular (Rockstar Games/Divulgação) (Rockstar Games/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 14h01.
Criminosos usam o lançamento de GTA 6, em 19 de novembro de 2026, para distribuir instaladores falsos com malware, vender acesso antecipado inexistente e esvaziar carteiras de criptomoedas. O jogo sai apenas para PS5 e Xbox Series X|S, sem versão para PC ou celular e sem demo; qualquer download fora das lojas dos consoles é suspeito.
Um download que promete liberar GTA 6 de graça no PC entrega, na verdade, um programa capaz de roubar senhas, logins de contas de jogos e dados de carteiras de criptomoedas.
O falso instalador foi analisado neste mês pela empresa de segurança Cynet e é só um dos golpes que exploram a expectativa pelo lançamento de Grand Theft Auto VI, marcado para quinta-feira, 19 de novembro.
A Rockstar Games lança o jogo apenas para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Não há versão para PC ou celular nessa data, nem programa de acesso antecipado.
Quem comprou a versão digital já pode fazer o download antecipado pela loja do console desde 10 de novembro, mas baixar antes não significa jogar antes.
É nessa brecha que os golpistas apostam. A EXAME já mostrou como a pré-venda virou isca para fraudes. Na reta final, vale saber o que fazer antes de baixar qualquer arquivo e o que muda se você já instalou algo suspeito.
Segundo a Cynet, um link anunciado como "download do executável de GTA 6" levava a um arquivo compactado com um infostealer, tipo de malware feito para coletar dados.
O programa copia senhas salvas no navegador, credenciais de contas Steam e Roblox e informações de carteiras de criptomoedas. Em agosto, a Malwarebytes identificou páginas que imitavam a Rockstar, apareciam na busca do Google e ofereciam uma demonstração inexistente do jogo.
O botão "Jogar agora" baixava um arquivo de 1,1 MB, tamanho incompatível com um jogo que exige mais de 100 GB no console. A empresa Huntress também encontrou uma falsa versão vazada para PC que instalava vários programas maliciosos ao mesmo tempo.
Como evitar: não instale arquivos de Windows nem aplicativos de Android que prometem liberar GTA 6, porque essas versões não existem.
Se uma página pedir para desativar o antivírus ou ignorar alertas de segurança, interrompa o download. Um link que aparece na busca, usa a arte oficial ou circula em comunidades de fãs não tem a origem confirmada por isso.
De acordo com a empresa de segurança Netcraft, a maior parte das iscas recentes se divide em quatro grupos: páginas que usam o nome de um conhecido divulgador de vazamentos do jogo, ofertas de acesso antecipado, supostas versões para celular e cópias gratuitas.
A promessa costuma terminar em um pedido de pagamento, muitas vezes em criptomoeda, ou em um formulário de phishing.
Em junho, a Malwarebytes já havia encontrado sites que cobravam até US$ 250 por um "acesso VIP" ao jogo.
Como evitar: se você já comprou o jogo, confira o download e o acesso na biblioteca do próprio console.
Não pague taxa extra para "desbloquear" o jogo. Se ainda não comprou, faça a compra pela loja oficial do console ou em um varejista conhecido, e verifique se o código vale para a sua região.
A Netcraft encontrou sites de sorteio que condicionavam a entrega de um código a uma sequência de formulários, sem nunca liberar o prêmio.
Em setembro, a Malwarebytes documentou uma página disfarçada de contagem regressiva feita por fãs que vendia uma cópia vazada por US$ 50 ou 1 SOL, a criptomoeda da rede Solana.
Quem escolhia pagar em cripto era levado a conectar a carteira a um código capaz de esvaziá-la, em várias redes de blockchain, e não apenas de cobrar o valor anunciado.
Como evitar: confira a promoção no perfil ou site oficial de quem supostamente a organiza. Nunca entregue senha, código de verificação ou a frase de recuperação da carteira. Se um site pedir para conectar a carteira ou assinar uma transação para liberar um prêmio, feche a página.
A chegada do jogo não encerra o risco.
A Netcraft prevê que, depois de 19 de novembro, os criminosos passem a oferecer trapaças, truques para ganhar dinheiro no jogo, dinheiro virtual (GTA$) grátis e páginas falsas de suporte.
Vale a mesma regra: códigos e itens do jogo só devem ser obtidos pelos canais oficiais da Rockstar e das lojas dos consoles.
Não. A Rockstar lança o jogo em 19 de novembro apenas para PS5 e Xbox Series X|S. Não há versão anunciada para PC ou celular.
Não. A Rockstar não oferece acesso antecipado, versão de teste ou demo. O download antecipado nos consoles serve apenas para instalar o jogo, que só pode ser jogado a partir do lançamento.
Na PlayStation Store, no PS5, ou na loja do Xbox, no Series X|S. Se já comprou o jogo, abra a biblioteca do console.
Se não executou o arquivo, apague-o sem abrir. Se executou, desconecte o aparelho da internet, faça uma verificação de segurança e use outro dispositivo confiável para trocar senhas e encerrar sessões.
Glossário
O que é infostealer?
Tipo de malware que coleta automaticamente senhas, logins e dados financeiros do usuário
O que é malware?
Software malicioso projetado para danificar sistemas, roubar dados ou executar ações não autorizadas
O que é phishing?
Técnica de engano digital que busca roubar informações sensíveis usando mensagens falsas
O que significa autenticação em dois fatores?
Método de segurança que exige dois tipos de verificação para acessar contas, como senha + código gerado no celular