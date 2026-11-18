Um download que promete liberar GTA 6 de graça no PC entrega, na verdade, um programa capaz de roubar senhas, logins de contas de jogos e dados de carteiras de criptomoedas.

O falso instalador foi analisado neste mês pela empresa de segurança Cynet e é só um dos golpes que exploram a expectativa pelo lançamento de Grand Theft Auto VI, marcado para quinta-feira, 19 de novembro.

A Rockstar Games lança o jogo apenas para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Não há versão para PC ou celular nessa data, nem programa de acesso antecipado.

Quem comprou a versão digital já pode fazer o download antecipado pela loja do console desde 10 de novembro, mas baixar antes não significa jogar antes.

É nessa brecha que os golpistas apostam. A EXAME já mostrou como a pré-venda virou isca para fraudes. Na reta final, vale saber o que fazer antes de baixar qualquer arquivo e o que muda se você já instalou algo suspeito.

1. Downloads falsos de GTA 6 para PC e celular

Segundo a Cynet, um link anunciado como "download do executável de GTA 6" levava a um arquivo compactado com um infostealer, tipo de malware feito para coletar dados.

O programa copia senhas salvas no navegador, credenciais de contas Steam e Roblox e informações de carteiras de criptomoedas. Em agosto, a Malwarebytes identificou páginas que imitavam a Rockstar, apareciam na busca do Google e ofereciam uma demonstração inexistente do jogo.

O botão "Jogar agora" baixava um arquivo de 1,1 MB, tamanho incompatível com um jogo que exige mais de 100 GB no console. A empresa Huntress também encontrou uma falsa versão vazada para PC que instalava vários programas maliciosos ao mesmo tempo.

Como evitar: não instale arquivos de Windows nem aplicativos de Android que prometem liberar GTA 6, porque essas versões não existem.

Se uma página pedir para desativar o antivírus ou ignorar alertas de segurança, interrompa o download. Um link que aparece na busca, usa a arte oficial ou circula em comunidades de fãs não tem a origem confirmada por isso.

2. Acesso antecipado e cópias vazadas à venda

De acordo com a empresa de segurança Netcraft, a maior parte das iscas recentes se divide em quatro grupos: páginas que usam o nome de um conhecido divulgador de vazamentos do jogo, ofertas de acesso antecipado, supostas versões para celular e cópias gratuitas.

A promessa costuma terminar em um pedido de pagamento, muitas vezes em criptomoeda, ou em um formulário de phishing.

Em junho, a Malwarebytes já havia encontrado sites que cobravam até US$ 250 por um "acesso VIP" ao jogo.

Como evitar: se você já comprou o jogo, confira o download e o acesso na biblioteca do próprio console.

Não pague taxa extra para "desbloquear" o jogo. Se ainda não comprou, faça a compra pela loja oficial do console ou em um varejista conhecido, e verifique se o código vale para a sua região.

3. Sorteios, códigos grátis e pedidos para conectar a carteira

A Netcraft encontrou sites de sorteio que condicionavam a entrega de um código a uma sequência de formulários, sem nunca liberar o prêmio.

Em setembro, a Malwarebytes documentou uma página disfarçada de contagem regressiva feita por fãs que vendia uma cópia vazada por US$ 50 ou 1 SOL, a criptomoeda da rede Solana.

Quem escolhia pagar em cripto era levado a conectar a carteira a um código capaz de esvaziá-la, em várias redes de blockchain, e não apenas de cobrar o valor anunciado.

Como evitar: confira a promoção no perfil ou site oficial de quem supostamente a organiza. Nunca entregue senha, código de verificação ou a frase de recuperação da carteira. Se um site pedir para conectar a carteira ou assinar uma transação para liberar um prêmio, feche a página.

Golpes devem continuar depois do lançamento

A chegada do jogo não encerra o risco.

A Netcraft prevê que, depois de 19 de novembro, os criminosos passem a oferecer trapaças, truques para ganhar dinheiro no jogo, dinheiro virtual (GTA$) grátis e páginas falsas de suporte.

Vale a mesma regra: códigos e itens do jogo só devem ser obtidos pelos canais oficiais da Rockstar e das lojas dos consoles.

O que fazer se você já caiu em um golpe?

Se apenas baixou o arquivo: não abra nem instale. Apague o arquivo e faça uma verificação com o antivírus.

não abra nem instale. Apague o arquivo e faça uma verificação com o antivírus. Se instalou ou abriu um programa suspeito: desconecte o aparelho da internet e faça uma verificação completa. Use outro dispositivo confiável para trocar senhas e proteger as contas. Em infecções graves, especialistas recomendam reinstalar o sistema.

desconecte o aparelho da internet e faça uma verificação completa. Use outro dispositivo confiável para trocar senhas e proteger as contas. Em infecções graves, especialistas recomendam reinstalar o sistema. Se digitou uma senha ou suspeita de roubo da conta: proteja primeiro o seu e-mail, troque as senhas afetadas e as reutilizadas, encerre as sessões abertas e ative a autenticação em dois fatores . Procure o suporte oficial se perder o acesso.

proteja primeiro o seu e-mail, troque as senhas afetadas e as reutilizadas, encerre as sessões abertas e ative a . Procure o suporte oficial se perder o acesso. Se pagou ou informou dados do cartão: fale com o banco, a operadora do cartão ou a plataforma de pagamento pelo canal oficial. Guarde comprovantes e capturas de tela da oferta para a contestação. Pagamentos em criptomoeda dificilmente são recuperados.