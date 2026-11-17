Manni L. Perez foi confirmada nesta terça-feira, 17, como a atriz que interpreta Lucia Caminos em GTA 6. A associação entre a artista e a protagonista do novo jogo da Rockstar já era especulada pelos fãs, mas foi oficializada após Perez aparecer entre as indicadas ao prêmio de Melhor Performance do The Game Awards 2026, por sua atuação no game.

A atriz concorre com outros quatro nomes da indústria de videogames. São eles:

Angela Sant’Albano (Resident Evil Requiem)

Liam McIntyre (Marvel’s Wolverine)

Manni L. Perez (GTA 6)

Patrick Gibson (007 First Light)

Rahul Kohli (Saros)

Your nominees for Best Performance at #TheGameAwards: 🏆 Angela Sant’Albano

🏆 Liam McIntyre

🏆 Manni L. Perez

🏆 Patrick Gibson

🏆 Rahul Kohli 🗳️ Start Your Ballot: https://t.co/pU2wYZCTOR https://t.co/h8rlRfZeVb — The Game Awards (@thegameawards) November 17, 2026

Quem é Manni L. Perez?

Aos 34 anos, Manni L. Perez é dominicano-americana e mora em Nova York. Na televisão, ficou conhecida por interpretar Esperanza Morales em "Law & Order: Special Victims Unit". Também participou de produções como Jessica Jones, The Blacklist, Chicago P.D. e Blindspot. No cinema, esteve no elenco de "Fire Island".

A atriz já tinha trabalhado com a Rockstar Games antes de GTA 6. Em GTA 5, fez uma participação como figurante e, posteriormente, dublou uma crupiê de blackjack na atualização The Diamond Casino & Resort, de GTA Online.

Como foi feita a personagem Lucia em GTA 6?

Em jogos de grande orçamento, conhecidos como AAA, a construção dos personagens vai além da gravação de diálogos e da criação de modelos digitais. As produções utilizam técnicas de captura de performance (performance capture), nas quais os movimentos, as expressões faciais e a atuação corporal de artistas reais são registrados para dar vida aos personagens virtuais.

Assim, o trabalho de Perez como Lucia não se limita à dublagem. A atriz também participa da construção física e expressiva da personagem, por meio de movimentos e expressões reproduzidos digitalmente no jogo.

A cerimônia do The Game Awards 2026 será realizada em 10 de dezembro, a partir das 21h30 (horário de Brasília). A transmissão será gratuita em mais de 40 plataformas digitais, incluindo YouTube, Twitch, TikTok Live, Steam, Prime Video e Disney+.

O GTA 6 chega ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Segundo a Rockstar Games, responsável pela franquia Grand Theft Auto, o jogo será liberado à meia-noite de cada região, na passagem de quarta para quinta-feira.