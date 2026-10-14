Após lançamento do GTA 6, Rockstar diz que novos jogos não levarão mais de 8 anos para sair

A estrutura criada para desenvolver GTA 6 poderá reduzir o tempo de produção dos próximos jogos da Rockstar. Em entrevista à Bloomberg, Phil Hooker, diretor de tecnologia do estúdio, e Aaron Garbut, diretor de arte e chefe da Rockstar North, afirmaram que a empresa pretende aproveitar as ferramentas, a tecnologia e a equipe reunidas durante o projeto.

Segundo Hooker, essa base permitirá acelerar o trabalho e ampliar o conteúdo dos próximos títulos. Garbut explicou que o desenvolvimento de GTA 6 exigiu mudanças na estrutura tecnológica do estúdio, mas que ela será mantida para os projetos seguintes.

As declarações tratam de uma preocupação dos jogadores: o intervalo entre os lançamentos da empresa. Com estreia prevista para 19 de novembro no PlayStation 5 e no Xbox Series X|S, GTA 6 chegará mais de 13 anos depois de GTA V, lançado em 2013.

Também será o primeiro lançamento da Rockstar voltado à experiência single-player, para um jogador, desde Red Dead Redemption 2, que chegou ao PS4 e ao Xbox One em outubro de 2018.

Apesar da expectativa de acelerar a produção, o estúdio ainda não anunciou seu próximo projeto nem apresentou um prazo para lançá-lo.

O que a Rockstar poderá aproveitar de GTA 6

A reportagem da Bloomberg compara o cenário ao desenvolvimento de Grand Theft Auto: Vice City. O jogo chegou ao mercado menos de um ano depois de GTA III porque aproveitou a base tecnológica construída para o título anterior. A comparação, porém, não indica que a Rockstar repetirá esse intervalo após GTA 6.

O reaproveitamento também envolve a equipe. Segundo a publicação, a empresa passou de 2.441 funcionários na época do lançamento de Red Dead Redemption 2 para 4.711, distribuídos por 12 escritórios.

Garbut atribuiu parte do resultado à experiência acumulada pelo estúdio e à permanência de profissionais que trabalham na empresa há décadas. Para ele, esse histórico criou um conhecimento compartilhado que facilita as decisões durante a produção.

Vazamento levou a mudanças na segurança

A entrevista também abordou o vazamento de vídeos de GTA 6 em 2022, quando imagens de uma versão em desenvolvimento circularam na internet.

Garbut descreveu o episódio como uma exposição invasiva de trabalhos que ainda não estavam prontos para o público. Segundo o executivo, lidar com a divulgação desse material teve um impacto emocional sobre a equipe.

O responsável pela invasão ao Slack, plataforma de comunicação usada pela Rockstar, e pelo roubo dos vídeos foi identificado pela polícia. Após o incidente, a empresa adotou medidas de segurança que incluíram o fim do trabalho remoto e restrições ao acesso aos servidores por computadores fora dos escritórios, de acordo com a reportagem.

Uma missão virou duas horas de desvios

Para ilustrar como as atividades do jogo se conectam, a Bloomberg relatou uma experiência de Hooker durante um teste em uma etapa avançada do desenvolvimento.

O executivo deveria conferir uma missão da história, mas uma colisão de trânsito provocou uma reação do outro motorista. Com pouca saúde no jogo, ele decidiu procurar itens de recuperação em uma loja de conveniência. No trajeto, um personagem controlado pelo sistema o insultou, o que desencadeou outro confronto.

Ao encontrar a loja sem ninguém no caixa, Hooker assaltou o estabelecimento. Depois de escapar da polícia e abandonar o carro, procurou outro veículo e iniciou uma sequência de atividades que envolveu a tentativa de vendê-lo, a exploração de um local e a negociação de itens roubados com um receptador.

Duas horas depois, ele ainda não havia chegado à missão que pretendia testar. Segundo Hooker, experiências como essa reforçaram a confiança da equipe nas interações entre os personagens, as atividades e o mundo de GTA 6.

Quando o GTA 6 será lançado?

O lançamento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) está previsto para 19 de novembro, no PS5 e no Xbox. Series X|S.