As empresas sabem que precisam preparar seus próximos líderes, mas poucas sabem explicar como os escolhem. Em pesquisa da Wharton Executive Education, braço de educação executiva da escola de negócios da Universidade da Pensilvânia, 70% dos executivos disseram que falta transparência na forma como suas organizações selecionam novos líderes.

O estudo, divulgado em 10 de novembro, foi feito pela Harris Poll com 2.544 profissionais de nível de diretoria para cima no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Reino Unido, na Índia e nos Emirados Árabes Unidos. Para 69% deles, o caminho até a alta liderança não é claramente definido. E 34% afirmam que a empresa perdeu talentos importantes nos últimos dois anos justamente porque as trajetórias de carreira não estavam claras.

O descompasso fica evidente em outro dado. Embora 86% considerem o planejamento sucessório essencial para o sucesso da organização, só 48% acreditam que a empresa está muito preparada para uma troca de liderança. Dois terços dizem que o modelo de sucessão praticamente não mudou na última década.

Liderança estratégica, cultura organizacional e HR Analytics estão na grade do MBA Executivo em Liderança e Gestão da Saint Paul. A estrutura do programa está nesta página

Quem levanta a mão leva a vaga

Parte do problema está em quem os processos acabam premiando. Em artigo publicado na revista Inc., Bill Fotsch, fundador da consultoria Economic Engagement, e os coautores Julia Banks e Oleg Petrenko, professor de gestão estratégica da Universidade de Oklahoma, argumentam que os sistemas de promoção costumam favorecer os líderes mais visíveis e politicamente hábeis, e não necessariamente os mais capazes.

Os autores relatam o caso de uma médica de um grande hospital universitário americano que passou anos construindo processos que melhoraram os resultados da equipe e dos pacientes. Foi preterida em promoções e nunca teve a remuneração ajustada ao valor que gerava. Agora, outro sistema de saúde tenta contratá-la para um cargo de liderança.

O padrão descrito por eles é conhecido de quem trabalha com gestão de pessoas. Profissionais que desenvolvem outros, coordenam equipes e constroem confiança tendem a ser menos visíveis do que os que se promovem com mais intensidade.

O que o poder revela

A discussão tem base na psicologia. Uma linha de pesquisa sobre os efeitos do poder sugere que ele intensifica o que já existe nas pessoas. Em revisão publicada na Annual Review of Psychology, a psicóloga Ana Guinote, da University College London, afirma que o poder "energiza o pensamento, a fala e a ação" e amplia a expressão de características que já fazem parte de quem o exerce.

A consequência para as empresas é direta. Entrevistas, referências e testes de perfil medem como um candidato se comporta antes de ter poder, e não necessariamente o líder que ele se tornará depois de recebê-lo.

Por isso, os autores do artigo da Inc. defendem observar o comportamento das pessoas no dia a dia, antes da promoção. Eles propõem três perguntas para orientar a escolha: quem ajuda os outros a ter bom desempenho, quem compartilha informação livremente e quem conquista confiança nos momentos difíceis. A resistência à transparência, segundo eles, é um sinal de alerta.

O custo de escolher mal

A escolha de um líder tem efeito que vai além do cargo. Segundo o relatório State of the Global Workplace 2025, do Gallup, 70% do engajamento de uma equipe é atribuído ao gestor. O mesmo estudo mostra que o engajamento dos próprios gestores caiu de 30% para 27% em um ano, puxando para baixo o índice global, que ficou em 21%.

Formar e reconhecer líderes é uma das competências trabalhadas no MBA Executivo em Liderança e Gestão da Saint Paul, voltado a gestores que miram a alta liderança. O programa completo está aqui

A queda tem preço. O Gallup estima que a redução do engajamento custou US$ 438 bilhões em produtividade à economia mundial. Na América Latina e no Caribe, 31% dos profissionais se dizem engajados.

A pesquisa da Wharton aponta outro efeito colateral das escolhas apressadas. Para 42% dos executivos, decisões de talento que privilegiaram o desempenho de curto prazo em detrimento do alinhamento cultural geraram desalinhamento nas equipes nos últimos dois anos. E 47% relatam rotatividade maior na alta liderança do que há cinco anos.

A sucessão de liderança como competência

Identificar potenciais líderes, construir trilhas de carreira claras e usar dados para decidir quem promover passaram a fazer parte do repertório de quem comanda equipes. É nesse ponto que o MBA Executivo em Liderança e Gestão da Saint Paul Escola de Negócios, em São Paulo, concentra sua proposta.

O programa é voltado a profissionais que já ocupam cargos de gestão, da coordenação para cima, e buscam chegar à alta liderança. A grade inclui disciplinas como Liderança Estratégica, Gestão do Comportamento Organizacional, com foco em cultura organizacional e HR Analytics, e Data Science para Líderes. Logo no primeiro módulo, os alunos trabalham o desenvolvimento de competências comportamentais com a aplicação de um diário de bordo, ferramenta de acompanhamento da própria evolução como líder.

O curso soma 472 horas, com aulas aos sábados, a cada três semanas, na unidade Consolação da Saint Paul, em São Paulo, com opção de transmissão ao vivo. A próxima turma começa em 20 de março de 2027, e o certificado tem validade de especialização lato sensu reconhecida pelo MEC.

Os melhores líderes nem sempre levantam a mão. Encontrá-los depende de quem sabe para onde olhar.

Para gestores que se preparam para cargos de alta liderança, o MBA Executivo em Liderança e Gestão da Saint Paul reúne programa, corpo docente e processo de admissão nesta página