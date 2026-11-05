Mesmo antes da estreia, GTA 6 já teria faturado mais de R$ 4 bilhões em pré-vendas

Os jogadores ainda esperam para explorar Vice City, mas GTA 6 já movimenta cifras bilionárias. Segundo estimativas da Sensor Tower, o jogo da Rockstar teria gerado US$ 751 milhões em pré-vendas digitais, cerca de R$ 4,1 bilhões, com aproximadamente 7,71 milhões de cópias reservadas.

O levantamento acompanha as reservas para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Os valores são estimativas da consultoria, e a confirmação do desempenho comercial depende de dados oficiais da Rockstar e de sua controladora, a Take-Two Interactive.

PlayStation 5 concentra as reservas

O console da Sony responde por 74% das pré-vendas digitais estimadas, com 5,74 milhões de unidades e US$ 559 milhões movimentados. No Xbox Series X|S, seriam 1,97 milhão de cópias e US$ 192 milhões, equivalentes aos outros 26%.

A divisão mostra o peso do PlayStation na procura antecipada pelo jogo. O recorte considera as compras digitais e deixa as vendas físicas fora da conta.

Números se aproximam da estreia de GTA 5

A projeção chama atenção diante do histórico da franquia. Em setembro de 2013, GTA 5 ultrapassou US$ 800 milhões em vendas nas primeiras 24 horas, segundo comunicado divulgado pela Take-Two à época.

Os US$ 751 milhões atribuídos às reservas de GTA 6 se aproximam desse patamar, ainda na pré-venda.

Quando GTA 6 será lançado?

GTA 6 chega em 19 de novembro de 2026, para PS5 e Xbox Series X|S, segundo o calendário oficial da Rockstar. As reservas foram abertas em 25 de junho.

No Brasil, a edição padrão custa R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition sai por R$ 549,90. A versão mais cara inclui uma coleção de veículos, armas, roupas e conteúdo adicional associado à história dos protagonistas.

Qual é a história do novo jogo?

A trama acompanha Jason e Lucia, que se envolvem em uma conspiração criminosa depois que um serviço dá errado. A dupla precisará confiar um no outro para sobreviver em uma aventura ambientada em Vice City e no estado fictício de Leonida.

O retorno à cidade vem acompanhado de uma campanha para um jogador. O jogo chega 13 anos depois do lançamento de GTA 5, em 2013.

Confira o trailer de GTA 6