Uma rede familiar de supermercados fundada em Marília, no interior de São Paulo, inaugura nesta quarta-feira, 18, sua primeira loja na capital paulista. Com 47.600 metros quadrados de área construída, a nova unidade do Tauste em Santana, na Zona Norte, é a maior da história da companhia e reúne supermercado, restaurantes e lojas de serviços.

Com 12 unidades, a rede faturou R$ 3,5 bilhões no último ano e ocupa a 32ª posição entre as maiores supermercadistas do país, segundo o ranking da Abras. A nova loja tem cerca de 5.500 metros quadrados de área de vendas, 694 vagas para carros, 70 para motos e 51 caixas de atendimento.

A entrada na capital marca uma nova etapa para o grupo, que construiu sua operação no interior paulista, com lojas em Marília, Bauru, Sorocaba, Jundiaí, Campinas, São José dos Campos e Taubaté.

A escolha por Santana também reflete a dificuldade de encontrar terrenos grandes o suficiente para replicar o modelo de loja da empresa na capital paulista.

“Chegar em São Paulo com a gente é uma conquista, é um sonho dourado e também o grande temor”, afirma Guilherme Cunha, executivo do Tauste.

A rede planeja ampliar sua presença no estado, com novas lojas na região metropolitana de São Paulo. Uma unidade está em construção em São Bernardo do Campo, enquanto outra, em Santo Amaro, na Zona Sul da capital, está em fase de projeto.

De uma lojinha em Marília a uma rede de R$ 3,5 milhões

O Tauste foi fundado em 1991 por Jesus Montolar e seus filhos Marcelo, Cláudia e Rogério. A primeira loja tinha 200 metros quadrados e funcionava com apenas três funcionários. O nome da rede é uma referência à cidade espanhola de Tauste, de onde vieram os bisavós da família.

A expansão ocorreu gradualmente. Depois de Marília, a rede chegou a Bauru e Sorocaba. Hoje, tem duas unidades em Marília, duas em Bauru, três em Sorocaba e lojas em Jundiaí, Campinas, São José dos Campos, Taubaté e São Paulo.

Um dos pilares desse crescimento é o uso de recursos próprios. A empresa não recorre a financiamentos bancários nem a investidores para abrir lojas. Também recebe propostas de compra de participação, mas a família prefere manter o controle do negócio.

“Só vamos abrir novas unidades quando tivermos recursos em caixa. Se não tivermos, vamos esperar até reunir o dinheiro necessário”, afirma Cunha.

A estratégia limita a velocidade de expansão, mas reduz a dependência de crédito em um setor que exige investimentos elevados em terrenos, construção, estoque e contratação. A companhia não divulgou o valor investido na nova unidade em Santana.

Por que o Tauste não quer virar atacarejo

A chegada a São Paulo ocorre em um mercado no qual o atacarejo ganhou espaço com preços baixos e embalagens maiores. O Tauste, porém, não pretende seguir esse caminho. A rede quer atrair principalmente o consumidor que faz as compras da casa, e não comerciantes que compram grandes volumes de produtos em promoção para revender.

“Eu quero a dona Maria que vem aqui, vai comprar o óleo de promoção, vai comprar o leite”, afirma Cunha.

O modelo combina supermercado com lojas de apoio e restaurantes, em uma proposta de one-stop shop, conceito em que o consumidor resolve diferentes necessidades em um só lugar.

A unidade de Santana reúne 29 lojas de apoio e sete restaurantes. Entre as operações estão marcas como Natura, Kopenhagen, Milky Moo, Bob’s, O Boticário e a Padaria Real, rede de Sorocaba conhecida pela coxinha.

O Tauste também aposta em serviços que fazem parte de sua operação no interior, como estacionamento gratuito, empacotadores e funcionários que levam as compras até o carro.

A maior loja da rede e o desafio de operar na capital

A unidade de Santana tem quatro pavimentos de estacionamento e corredores largos para facilitar a circulação. A expectativa da empresa é receber de 10.000 a 12.000 pessoas por dia. O empreendimento gera 700 empregos diretos e mais de 400 postos ligados aos lojistas e repositores de fornecedores.

Para preparar a operação, cerca de 100 funcionários experientes de outras lojas foram deslocados temporariamente para a capital. Eles ajudaram a treinar as equipes de padaria, açougue e rotisseria, áreas em que a rede busca manter o mesmo padrão das unidades do interior. Os funcionários próprios trabalham em escala 5x2.

A localização foi escolhida após estudos de fluxo e população. Segundo a empresa, há 151 mil habitantes em um raio de 10 minutos da loja e 328 mil em um raio de 15 minutos. "Temos duas unidades em Marília com um público menor do que esse", diz Cunha.

A logística é outro ponto da operação. O Tauste mantém um centro de distribuição no quilômetro 78 da Rodovia Castelo Branco, próximo a Sorocaba. A estrutura permite negociar diretamente com fabricantes e reduzir a intermediação de distribuidores em parte das compras. A empresa afirma que busca repassar as condições comerciais ao consumidor.

Para Cunha, a presença de concorrentes não impede a entrada em uma região. “Nós nos instalamos no meio do olho do furacão”, afirma. A aposta agora é testar na capital um modelo que cresceu ao longo de 35 anos no interior e encontrar espaço para novas unidades sem abrir mão da expansão financiada pelo próprio negócio.