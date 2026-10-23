Cidade que inspirou GTA VI ganha lanchonetes fictícias e outros elementos do jogo

Miami passou a exibir nas ruas marcas e cenários que os jogadores conhecem de Grand Theft Auto. A cidade que inspirou Vice City recebeu lanchonetes, veículos e anúncios ligados à franquia como parte da divulgação de GTA VI, com lançamento previsto para 19 de novembro de 2026, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Um dos pontos da ação é o Kaseya Center, arena do Miami Heat, equipe da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos. No local, estabelecimentos adotaram a identidade visual de Burger Shot e Cluckin’ Bell, duas redes de alimentação que existem no universo dos jogos da Rockstar Games.

A campanha também ocupa outros espaços de Miami, com referências em ônibus, táxis e painéis publicitários. Nas praias, a ambientação inclui guarda-sóis e espreguiçadeiras nas cores rosa e azul.

Miami's Kaseya Center has rebranded its burger restaurant as Burger Shot with Macca & Friends and Vice City posters also appearing inside the venue as part of #GTAVI's marketing campaign. Via @GTAVI_Countdown / @nvtnp_ https://t.co/FP3ly6kNen — ben (@videotech) October 21, 2026

Marcas de GTA ocupam a arena e as ruas de Miami

Presentes em diferentes jogos da série, Burger Shot e Cluckin’ Bell fazem parte da sátira à cultura de consumo dos Estados Unidos. A primeira representa uma rede de hambúrgueres; a segunda tem o frango frito como especialidade. No Kaseya Center, suas identidades visuais foram reproduzidas em pontos de venda de alimentos.

Fora da arena, veículos circulam com placas de Leonida, o estado fictício inspirado na Flórida onde se passa GTA VI. Anúncios espalhados pela cidade fazem referência à emissora Weazel News, ao refrigerante eCola e à casa noturna Vault Nightclub.

O Miami Heat também anunciou para 18 de novembro, véspera da data prevista para a estreia do jogo, o evento “A Night in Vice City”, ou “Uma noite em Vice City”. A programação prevê que a equipe adote temporariamente o nome Vice City Heat, com uniformes, quadra e produtos relacionados ao título.

A relação entre Miami e Vice City

A ligação da franquia com Miami remonta a 2002, quando a Rockstar lançou GTA: Vice City. Ambientado em uma cidade inspirada na Miami dos anos 1980, o jogo reuniu praias, palmeiras, arquitetura art déco e letreiros de neon. Produções policiais situadas na Flórida também serviram de referência para a ambientação.

Em GTA VI, Vice City reaparece em uma versão contemporânea. A trama acompanha Jason Duval e Lucia Caminos, protagonistas envolvidos em uma história criminal em Leonida.

A campanha de divulgação leva à cidade que inspirou o jogo parte das marcas e referências criadas para esse universo.

Saiba tudo sobre o GTA 6

A contagem regressiva para GTA 6 entrou na reta final. Nesta segunda-feira, 19, falta exatamente um mês para o lançamento oficial do novo capítulo da franquia da Rockstar Games, considerado um dos jogos mais aguardados da última década.