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Cidade que inspirou GTA VI ganha lanchonetes fictícias e outros elementos do jogo

Marcas dos jogos chegam ao Kaseya Center em ação que também espalha referências a Vice City pela cidade

Miami, que inspirou cenário de GTA VI, ganha versões reais de lanchonetes do jogo (Rockstar Games/Divulgação)

Miami, que inspirou cenário de GTA VI, ganha versões reais de lanchonetes do jogo (Rockstar Games/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 12h37.

Última atualização em 23 de outubro de 2026 às 12h39.

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Miami passou a exibir nas ruas marcas e cenários que os jogadores conhecem de Grand Theft Auto. A cidade que inspirou Vice City recebeu lanchonetes, veículos e anúncios ligados à franquia como parte da divulgação de GTA VI, com lançamento previsto para 19 de novembro de 2026, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Um dos pontos da ação é o Kaseya Center, arena do Miami Heat, equipe da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos. No local, estabelecimentos adotaram a identidade visual de Burger Shot e Cluckin’ Bell, duas redes de alimentação que existem no universo dos jogos da Rockstar Games.

A campanha também ocupa outros espaços de Miami, com referências em ônibus, táxis e painéis publicitários. Nas praias, a ambientação inclui guarda-sóis e espreguiçadeiras nas cores rosa e azul.

Marcas de GTA ocupam a arena e as ruas de Miami

Presentes em diferentes jogos da série, Burger Shot e Cluckin’ Bell fazem parte da sátira à cultura de consumo dos Estados Unidos. A primeira representa uma rede de hambúrgueres; a segunda tem o frango frito como especialidade. No Kaseya Center, suas identidades visuais foram reproduzidas em pontos de venda de alimentos.

Fora da arena, veículos circulam com placas de Leonida, o estado fictício inspirado na Flórida onde se passa GTA VI. Anúncios espalhados pela cidade fazem referência à emissora Weazel News, ao refrigerante eCola e à casa noturna Vault Nightclub.

O Miami Heat também anunciou para 18 de novembro, véspera da data prevista para a estreia do jogo, o evento “A Night in Vice City”, ou “Uma noite em Vice City”. A programação prevê que a equipe adote temporariamente o nome Vice City Heat, com uniformes, quadra e produtos relacionados ao título.

A relação entre Miami e Vice City

A ligação da franquia com Miami remonta a 2002, quando a Rockstar lançou GTA: Vice City. Ambientado em uma cidade inspirada na Miami dos anos 1980, o jogo reuniu praias, palmeiras, arquitetura art déco e letreiros de neon. Produções policiais situadas na Flórida também serviram de referência para a ambientação.

Em GTA VI, Vice City reaparece em uma versão contemporânea. A trama acompanha Jason Duval e Lucia Caminos, protagonistas envolvidos em uma história criminal em Leonida.

A campanha de divulgação leva à cidade que inspirou o jogo parte das marcas e referências criadas para esse universo.

Saiba tudo sobre o GTA 6

A contagem regressiva para GTA 6 entrou na reta final. Nesta segunda-feira, 19, falta exatamente um mês para o lançamento oficial do novo capítulo da franquia da Rockstar Games, considerado um dos jogos mais aguardados da última década.

Depois de 13 anos desde a estreia de GTA 5 e dois adiamentos ao longo do desenvolvimento, a Rockstar mantém o cronograma para disponibilizar o título em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

O novo game levará os jogadores de volta à icônica Vice City, agora inserida no estado fictício de Leonida. A trama será centrada nos protagonistas Lucia Caminos e Jason Duval, que se envolvem em uma complexa conspiração criminosa espalhada pela região.

Pré-download já tem data marcada

Com a chegada cada vez mais próxima, os jogadores já podem se preparar para instalar o game antecipadamente. A Rockstar confirmou que o pré-download será liberado em 12 de novembro, uma semana antes da estreia oficial.

A medida permitirá que os usuários baixem os arquivos com antecedência, evitando congestionamentos nos servidores e reduzindo o tempo de espera no dia do lançamento.

Principais informações de GTA 6

  • Lançamento: 19 de novembro de 2026;
  • Pré-download: 12 de novembro, à meia-noite (horário de Brasília);
  • Plataformas: PlayStation 5 e Xbox Series X|S;
  • Edição Standard: R$ 449,90;
  • Edição Ultimate: R$ 549,90;
  • Armazenamento: tamanho oficial ainda não divulgado.

Preços e versões

No Brasil, a edição padrão de GTA 6 será vendida por R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition custará R$ 549,90. A versão mais cara inclui conteúdos adicionais para os jogadores que desejam uma experiência ampliada logo nos primeiros dias.

Versão física terá apenas código para download

Outro detalhe que chama atenção é a estratégia de distribuição adotada pela Rockstar. Mesmo nas lojas físicas, haverá versões comercializadas em caixa contendo apenas um código para download do jogo.

Na prática, isso significa que será necessário ter conexão com a internet para instalar GTA 6, independentemente de a compra ter sido feita na loja digital ou no varejo tradicional.

Expectativa segue alta para a estreia

A proximidade do lançamento também aumenta a expectativa por novos materiais promocionais. Os vídeos e imagens divulgados até agora destacam a ambientação de Leonida, a recriação de Vice City e a variedade de atividades disponíveis no mundo aberto.

A narrativa acompanhará Jason e Lucia enquanto tentam sobreviver em meio a uma rede criminosa que se expande pelo estado, prometendo uma experiência mais ambiciosa e detalhada do que os títulos anteriores da série.

E os jogadores de PC?

Enquanto os usuários de consoles já têm data confirmada para jogar GTA 6, os fãs de computador ainda aguardam uma confirmação oficial da Rockstar.

Rumores recentes apontam que a versão para PC pode chegar durante o primeiro trimestre de 2027, possivelmente até o fim de março. Caso a previsão seja confirmada, o intervalo entre as versões de console e computador será significativamente menor do que o observado em lançamentos anteriores da empresa, como GTA 5 e Red Dead Redemption 2.

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