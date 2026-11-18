O Grand Theft Auto VI (GTA 6) será liberado à 0h desta quinta-feira, 19 de novembro, no horário de Brasília, para PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S. Quem comprou o jogo na pré-venda já pode baixar os arquivos e deixar a instalação pronta para a estreia, segundo a Rockstar Games.

O novo título leva a série de volta a Vice City. A campanha acompanha Jason e Lucia, que se veem no centro de uma conspiração criminosa no estado fictício de Leonida depois que um golpe dá errado.

Quanto custa o GTA 6?

As duas edições digitais têm o mesmo preço na PlayStation Store e na loja do Xbox.

Standard — R$ 449,90. Inclui o jogo completo.

Inclui o jogo completo. Ultimate Edition — R$ 549,90. Inclui o jogo completo e itens extras para a campanha de Jason e Lucia.

A Rockstar também anunciou uma versão de varejo com código na caixa. Nesse formato, o jogador precisa resgatar o código na loja do console para baixar o jogo.

Em quais plataformas dá para jogar GTA 6?

O jogo estreia no PlayStation 5, incluindo o PS5 Pro, e no Xbox Series X e Series S. PS4 e Xbox One ficam de fora. A Rockstar ainda não anunciou uma data para a versão de PC.

Como baixar e jogar GTA 6?