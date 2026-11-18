Lucia e Jason são os protagonistas de GTA 6, que tem lançamento previsto para 2026. (Reprodução)
Repórter
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13h58.
Última atualização em 18 de novembro de 2026 às 14h01.
O Grand Theft Auto VI (GTA 6) é lançado nesta quinta-feira, 19 de novembro, exclusivamente para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. O jogo oferece duas edições digitais com preços definidos e uma versão de varejo com código de resgate. Os jogadores podem baixar antecipadamente se tiverem pré-venda ou código resgatado.
O Grand Theft Auto VI (GTA 6) será liberado à 0h desta quinta-feira, 19 de novembro, no horário de Brasília, para PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S. Quem comprou o jogo na pré-venda já pode baixar os arquivos e deixar a instalação pronta para a estreia, segundo a Rockstar Games.
O novo título leva a série de volta a Vice City. A campanha acompanha Jason e Lucia, que se veem no centro de uma conspiração criminosa no estado fictício de Leonida depois que um golpe dá errado.
As duas edições digitais têm o mesmo preço na PlayStation Store e na loja do Xbox.
A Rockstar também anunciou uma versão de varejo com código na caixa. Nesse formato, o jogador precisa resgatar o código na loja do console para baixar o jogo.
O jogo estreia no PlayStation 5, incluindo o PS5 Pro, e no Xbox Series X e Series S. PS4 e Xbox One ficam de fora. A Rockstar ainda não anunciou uma data para a versão de PC.