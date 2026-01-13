Que horas estreia o 7º episódio da 2ª temporada de ‘Percy Jackson’?

'Percy Jackson e os Olimpianos': segunda temporada estreou no último dia 10 de dezembro (Disney/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12h21.
A segunda temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" estreou em dezembro, com lançamento simultâneo no Disney+ e no Hulu.
Os dois primeiros episódios chegaram juntos, e os demais estão sendo disponibilizados semanalmente, sempre às quartas-feiras.
O sétimo episódio estreia nesta quarta-feira, 7, às 5h.
O cronograma oficial divulgado pela Disney+ prevê que todos os episódios irão ao ar às 5h, (horário de Brasília).
Confira a lista de episódios:
Inspirados no segundo livro da saga de Rick Riordan, "O Mar de Monstros", os novos episódios prometem monstros inéditos e desafios maiores para os jovens semideuses.
A trama retoma os eventos após a quebra da barreira mágica que protege o Acampamento Meio-Sangue. Para salvar o local e resgatar seu amigo Grover, Percy parte para o Mar de Monstros em busca do Velocino de Ouro, artefato capaz de restaurar a proteção do acampamento.
Percy conta com a ajuda de Annabeth, Clarisse e Tyson, o ciclope que descobre ser meio-irmão do protagonista. A sobrevivência do trio se torna crucial para impedir os planos de Luke, do Titã Cronos e de seu avanço rumo ao colapso do acampamento, e do próprio Olimpo.
A Disney confirmou também que a terceira temporada já está em produção em Vancouver. Enquanto isso, a primeira temporada segue disponível no Disney+.