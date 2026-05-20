Diretor de 'Transformers' fará filme sobre resgate de soldados americanos no Irã

Bay também chegou a desenvolver, em 2024, um projeto de ação ao lado de Will Smith (©afp.com / Robyn Beck)
Repórter
Publicado em 20 de maio de 2026 às 20h11.
O diretor americano Michael Bay, conhecido por produções como "Armageddon” e a franquia “Transformers”, vai comandar um novo filme inspirado em uma operação militar de resgate envolvendo dois soldados dos Estados Unidos. As informações são do Deadline.
A missão ocorreu em abril após a queda de um caça no Irã. O projeto será produzido pela Universal Pictures e ainda não teve título divulgado.
De acordo com o site, o longa será baseado em um livro ainda inédito do escritor Mitchell Zuckoff, com lançamento previsto para 2027.
O autor já trabalhou em obras sobre operações militares, incluindo “13 Hours”, que retrata o ataque ao complexo diplomático dos Estados Unidos em Benghazi e também foi adaptado para o cinema por Bay, em 2016.
A operação que inspira o novo filme aconteceu em abril e teve como objetivo o resgate de dois militares americanos após o avião em que estavam ser abatido no território iraniano. Na ocasião, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu a ação como “uma das missões de busca e resgate mais ousadas da história americana”.
Reconhecido por sucessos comerciais, o diretor teve um desempenho mais discreto em seus trabalhos mais recentes. Seu último lançamento, “Ambulance”, estrelado por Jake Gyllenhaal, arrecadou 52,3 milhões de dólares em bilheteria, resultado considerado abaixo do esperado para produções do gênero.
Bay também chegou a desenvolver, em 2024, um projeto de ação ao lado de Will Smith. O filme, no entanto, foi cancelado após divergências criativas entre o diretor e o ator, que já haviam colaborado anteriormente em “Bad Boys” e sua sequência.