Diretor de 'Transformers' fará filme sobre resgate de soldados americanos no Irã

O diretor americano Michael Bay, conhecido por produções como "Armageddon” e a franquia “Transformers”, vai comandar um novo filme inspirado em uma operação militar de resgate envolvendo dois soldados dos Estados Unidos. As informações são do Deadline.

A missão ocorreu em abril após a queda de um caça no Irã. O projeto será produzido pela Universal Pictures e ainda não teve título divulgado.