Esfera Brasil

Um conteúdo Esfera Brasil

5º Fórum Esfera: Alckmin e Caiado participam de evento às vésperas do período eleitoral

Com transmissão ao vivo pelo YouTube, fórum inclui painéis sobre inteligência artificial, segurança pública, cenário eleitoral e sustentabilidade

A programação foi estruturada para abordar temas considerados centrais para a competitividade brasileira e o ambiente de negócios

A programação foi estruturada para abordar temas considerados centrais para a competitividade brasileira e o ambiente de negócios

Esfera Brasil
Esfera Brasil

Plataforma de conteúdo

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20h47.

A ampliação do debate sobre temas estratégicos para o desenvolvimento do Brasil estará no centro da 5ª edição do Fórum Esfera, que será realizada nos próximos dias 22 e 23 de maio, em Guarujá (SP). O encontro reunirá lideranças políticas, empresariais e especialistas para discutir desafios ligados à modernização do Estado, crescimento econômico, segurança pública e transformação tecnológica.

Entre os confirmados para o evento estão o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado, além de Renan Santos, nome colocado no debate nacional sobre as eleições presidenciais de 2026.

Também participam do fórum o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o apresentador Luciano Huck e o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, além de empresários, parlamentares, autoridades públicas e dirigentes de agências reguladoras.

A programação foi estruturada para abordar temas considerados centrais para a competitividade brasileira e o ambiente de negócios. Entre os painéis previstos estão discussões sobre matriz energética e sustentabilidade, infraestrutura e transportes, modernização regulatória, equilíbrio fiscal, segurança pública e combate ao crime organizado, além dos impactos da transformação digital, da inteligência artificial e da expansão de data centers no País.

Cenário eleitoral

Questões políticas e sociais também terão espaço relevante no encontro, com debates sobre renovação da política brasileira, hiperpolarização e novas relações de trabalho, incluindo discussões sobre a escala 6x1 e seus efeitos econômicos e sociais.

O fórum contará ainda com um painel dedicado ao cenário eleitoral de 2026, reunindo o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, e os especialistas em marketing político Duda Lima, Lula Guimarães e Otávio Antunes. O grupo deve analisar tendências eleitorais, comportamento do eleitorado e os efeitos da polarização no ambiente institucional brasileiro.

Além dos debates presenciais, o evento terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Esfera Brasil no YouTube durante os dois dias de programação. A proposta é ampliar o alcance das discussões e permitir que o público acompanhe, em tempo real, os principais painéis e entrevistas realizados no fórum. Acesse aqui para assistir à transmissão do dia 22, e aqui para o dia 23.

Acompanhe tudo sobre:EleiçõesEleições 2026

Mais de Esfera Brasil

“Infecções em cruzeiros não são sinal de uma nova epidemia”, afirma especialista

Uso de inteligência artificial cresce no setor de saúde, com foco em tarefas administrativa

Balança comercial tem superávit recorde puxado por petróleo e soja

Com R$ 11 bilhões de aporte, ‘Brasil contra o Crime Organizado’ visa asfixia financeira das facções

Mais na Exame

Minhas Finanças

Devedores poderão ter contas bloqueadas em até 2h; entenda projeto do CNJ

Pop

Coca Diet vs Coca Zero: a guerra dos refrigerentes sem açúcar que divide uma nação

Ciência

Baleia de 13 metros de espécie com característica única no mundo encalha no litoral de SC

Brasil

CMN regulamenta programa de financiamento para motoristas de Uber e táxi