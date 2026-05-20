5º Fórum Esfera: Alckmin e Caiado participam de evento às vésperas do período eleitoral

A ampliação do debate sobre temas estratégicos para o desenvolvimento do Brasil estará no centro da 5ª edição do Fórum Esfera, que será realizada nos próximos dias 22 e 23 de maio, em Guarujá (SP). O encontro reunirá lideranças políticas, empresariais e especialistas para discutir desafios ligados à modernização do Estado, crescimento econômico, segurança pública e transformação tecnológica.

Entre os confirmados para o evento estão o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado, além de Renan Santos, nome colocado no debate nacional sobre as eleições presidenciais de 2026.

Também participam do fórum o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o apresentador Luciano Huck e o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, além de empresários, parlamentares, autoridades públicas e dirigentes de agências reguladoras.

A programação foi estruturada para abordar temas considerados centrais para a competitividade brasileira e o ambiente de negócios. Entre os painéis previstos estão discussões sobre matriz energética e sustentabilidade, infraestrutura e transportes, modernização regulatória, equilíbrio fiscal, segurança pública e combate ao crime organizado, além dos impactos da transformação digital, da inteligência artificial e da expansão de data centers no País.

Cenário eleitoral

Questões políticas e sociais também terão espaço relevante no encontro, com debates sobre renovação da política brasileira, hiperpolarização e novas relações de trabalho, incluindo discussões sobre a escala 6x1 e seus efeitos econômicos e sociais.

O fórum contará ainda com um painel dedicado ao cenário eleitoral de 2026, reunindo o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, e os especialistas em marketing político Duda Lima, Lula Guimarães e Otávio Antunes. O grupo deve analisar tendências eleitorais, comportamento do eleitorado e os efeitos da polarização no ambiente institucional brasileiro.

Além dos debates presenciais, o evento terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Esfera Brasil no YouTube durante os dois dias de programação. A proposta é ampliar o alcance das discussões e permitir que o público acompanhe, em tempo real, os principais painéis e entrevistas realizados no fórum. Acesse aqui para assistir à transmissão do dia 22, e aqui para o dia 23.