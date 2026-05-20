Marqueteiro de Flávio Bolsonaro deixa campanha após caso 'Dark Horse'

O publicitário Marcello Lopes deixou a equipe de campanha do pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nesta quarta-feira, 20.

Em nota, Lopes informou que se reuniu durante a tarde com o senador para comunicar que não seguirá na coordenação da campanha eleitoral.

Marcello Lopes afirmou que a decisão ocorreu por motivos profissionais e pessoais. Segundo o comunicado, ele pretende direcionar atenção à própria empresa e retornar aos Estados Unidos para cumprir compromissos familiares.

"Marcello Lopes esteve reunido com o pré-candidato Flávio Bolsonaro durante toda a tarde desta quarta-feira (19). No encontro, Lopes comunicou que não poderá mais colaborar na pré-campanha à presidência da República. O publicitário, que é amigo pessoal do parlamentar, decidiu, neste momento, focar na própria empresa e priorizar os seus negócios. Lopes volta para os Estados Unidos para cumprir agenda familiar", diz o texto.

A troca no comando da comunicação acontece após a repercussão de mensagens e reportagens sobre um encontro entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

O publicitário Eduardo Fischer deve ocupar a função, segundo informações do jornal O GLOBO.

Fischer atua há décadas no mercado publicitário e acumula passagens por campanhas e projetos de comunicação. O nome dele já havia sido cogitado para integrar a equipe de Flávio Bolsonaro no início deste ano.

As críticas ao senador cresceram depois da divulgação de informações sobre um pedido de recursos para financiar o projeto "Dark Horse", um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Relações com Flávio Bolsonaro

O site Intercept Brasil publicou mensagens que mostram conversas entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro para marcar encontros. O senador confirmou os contatos, mas negou irregularidades.

Investigadores avaliam que o avanço das apurações reduz a margem para um acordo considerado vantajoso para o banqueiro. A colaboração premiada prevê mecanismos como confissão de crimes, pagamento de multa e entrega de provas, em troca de possíveis benefícios judiciais, incluindo redução de pena.

Antes das negociações, Vorcaro havia solicitado transferência da Penitenciária Federal de Brasília e garantias de proteção para familiares.

Na semana passada, a Polícia Federal prendeu Henrique Vorcaro, pai do banqueiro. Ele é investigado sob suspeita de atuar como operador financeiro da “Turma”, grupo apontado pelas autoridades como braço armado da suposta organização criminosa atribuída ao dono do Banco Master.

Segundo a PF, Henrique também teria atuado como “demandante e beneficiário” de ações do grupo voltadas à intimidação de adversários de Daniel Vorcaro.

As investigações ainda apontam que o banqueiro teria utilizado uma conta bancária do pai para ocultar R$ 2,2 bilhões de credores e vítimas das fraudes financeiras investigadas. A defesa de Henrique Vorcaro declarou considerar a prisão “grave” e “desnecessária”.