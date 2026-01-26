Que horas estreia o 7º episódio da 2ª temporada de 'Fallout’?

A segunda temporada de "Fallout" estreou no dia 17 de dezembro na Prime Video. A adaptação do videogame pós-apocalíptico reúne Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e outros nomes no elenco.

Na reta final da temporada, os fãs da série ficam ansiosos para a estreia do Episódio 7 nesta quarta-feira, 28.

Quando posso assistir a todos os episódios de 'Fallout'?

A segunda temporada de "Fallout" terá seus episódios disponibilizados semanalmente na Prime Video toda quarta-feira, a partir das 5 horas da manhã.

Segundo o streaming, a nova temporada terá oito episódios, com final previsto para 4 de fevereiro de 2026. Confira o calendário:

Episódio 1 – 16 de dezembro;

Episódio 2 – 24 de dezembro;

Episódio 3 – 31 de dezembro;

Episódio 4 – 7 de janeiro de 2026;

Episódio 5 – 14 de janeiro de 2026;

Episódio 6 – 21 de janeiro de 2026;

Episódio 7 – 28 de janeiro de 2026;

Episódio 8 – 4 de fevereiro de 2026.

A estratégia, segundo o Deadline, também define o cronograma de elegibilidade para premiações. Como apenas três episódios estarão disponíveis antes dos prazos de submissão, o estúdio optou por não concorrer ao Globo de Ouro e concentrar a campanha no Emmy de 2026.

A série estará disponível exclusivamente para assinantes em mais de 240 países e territórios. A primeira temporada, que já ultrapassou 100 milhões de espectadores globalmente, segue disponível no catálogo.

Sobre o que é a segunda temporada de 'Fallout'?

Os novos episódios continuam imediatamente após o desfecho épico da primeira temporada. A trama leva os personagens para a região devastada do Mojave e para a cidade pós-apocalíptica de New Vegas.

A trama ainda envolverá a busca de Lucy por seu pai, Hank MacLean (Kyle MacLachlan), revelado no fim da primeira temporada como um antigo funcionário da Vault-Tec mantido em criogenia por séculos.

Permanecendo fiel ao jogo, o universo é um mundo de contrastes entre privilegiados e desamparados, 200 anos depois do apocalipse nuclear.

Moradores de abrigos luxuosos são obrigados a enfrentar a realidade brutal da superfície, repleta de criaturas mutantes e perigos imprevisíveis.

Qual é o elenco da segunda temporada de 'Fallout'?

O elenco principal retorna com:

Ella Purnell (Yellowjackets)

(Yellowjackets) Aaron Moten (Emancipation)

(Emancipation) Walton Goggins (The White Lotus)

(The White Lotus) Kyle MacLachlan (Twin Peaks)

(Twin Peaks) Moisés Arias (The King of Staten Island)

(The King of Staten Island) Frances Turner (The Boys)

A nova temporada ainda inclui adições reveladas no trailer oficial, como Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin.

Já o Deadline confirmou Justin Theroux no papel de Mr. House, figura central do passado do Ghoul, com cenas descritas como “intensos duelos intelectuais”.