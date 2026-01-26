A nova série de ‘Legalmente Loira’ ganha data de estreia no Prime Video

O Prime Video anunciou a data de estreia de ‘Elle’, nova série inspirada no filme ‘Legalmente Loira’, lançado em 2001. A produção chega ao catálogo da plataforma em 1º de julho de 2026.

O papel principal de Elle Woods será interpretado por Lexi Minetree. No cinema, a personagem foi vivida por Reese Witherspoon, que estrelou o longa original e sua sequência, lançada em 2003.

Sobre o que será a série?

A nova série acompanha Elle Woods durante o período do ensino médio, antes de sua entrada na faculdade de Direito de Harvard. A proposta é explorar a formação da personagem em uma fase anterior à retratada nos filmes.

A criação de ‘Elle’ é assinada por Laura Kittrell, conhecida por seu trabalho em Insecure. O desenvolvimento da série ficou a cargo de Josh Schwartz e Stephanie Savage, dupla responsável por The O.C. e Gossip Girl.

Lançado no início dos anos 2000, ‘Legalmente Loira’ acompanha a trajetória de uma estudante subestimada por seu comportamento e aparência, que decide ingressar no curso de Direito para provar sua capacidade intelectual.

A série expande o universo da franquia ao focar nos anos que antecedem os acontecimentos do primeiro filme. A narrativa se concentra no cotidiano escolar da protagonista, explorando relações pessoais, desafios acadêmicos e o ambiente social que molda a personagem.

Com o lançamento do prelúdio, o Prime Video amplia seu catálogo de produções derivadas de títulos consolidados do cinema. ‘Elle' marca o retorno da franquia ao audiovisual após mais de duas décadas da estreia do longa original, agora em formato seriado e com uma nova abordagem temporal.