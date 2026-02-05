Que horas estreia o 4º episódio de ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’?

A estreia do 4ª episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos, o novo spin-off da franquia Game of Thrones, foi antecipada nesta semana. Tradicionalmente os episódios da série chegam aos domingos à noite no canal HBO e ficam disponíveis na plataforma de streaming HBO Max pouco depois.

Porém, para evitar conflitos com a transmissão do Super Bowl, a emissora optou por liberar o quarto capítulo mais cedo no serviço de streaming.

Assim, o episódio 4 foi disponibilizado na madrugada de sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 5h já na HBO Max. A exibição do episódio no canal da HBO acontece à meia-noite, de sexta-feira para sábado.

Essa mudança pontual foi feita para que os fãs possam acompanhar a série sem que ela concorra diretamente com programas de grande audiência no domingo. O calendário segue o fluxo inicial nas demais semanas, retornando à programação normal a partir de 15 de fevereiro.

Sobre o que é a série?

Ao contrário das séries anteriores da franquia, que focaram em grandes conflitos políticos e batalhas épicas, este spin-off promete uma história mais íntima e centrada em personagens antes do ressurgimento dos eventos que levaram ao Trono de Ferro.

George R.R. Martin participa como um dos produtores executivos, junto com outros nomes da franquia, garantindo que a adaptação mantenha a essência do material original.

A obra literária que inspirou a série reúne contos que exploram a vida em Westeros em uma época de transição, com foco em jornadas pessoais, torneios e relações entre nobres e plebeus.

Elenco

O elenco principal inclui:

Peter Claffey como Dunk – um cavaleiro de origem humilde em busca de glória e propósito;

Dexter Sol Ansell como Egg / Príncipe Aegon Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen e escudeiro de Dunk;

Finn Bennett como Príncipe Aerion Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen e irmão mais velho de Egg;

Bertie Carvel como Príncipe Baelor Targaryen, herdeiro do Trono de Ferro e Mão do Rei Daeron II;

Tanzyn Crawford como Tanselle, uma marionetista dornesa.

Segunda temporada

Antes mesmo do fim da primeira temporada, O Cavaleiro dos Sete Reinos já foi renovado para uma segunda temporada, com previsão de lançamento em 2027.

Episódios

Seguindo a tradição das grandes séries da emissora, o spin-off de Game of Thrones será lançado em um domingo e terá um episódio por semana: