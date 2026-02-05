Que horas estreia o 4º episódio de ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’?

Cavaleiro dos Sete Reinos: emissora optou por liberar o quarto episódios mais cedo no streaming (HBO Max/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 08h00.
A estreia do 4ª episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos, o novo spin-off da franquia Game of Thrones, foi antecipada nesta semana. Tradicionalmente os episódios da série chegam aos domingos à noite no canal HBO e ficam disponíveis na plataforma de streaming HBO Max pouco depois.
Porém, para evitar conflitos com a transmissão do Super Bowl, a emissora optou por liberar o quarto capítulo mais cedo no serviço de streaming.
Assim, o episódio 4 foi disponibilizado na madrugada de sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 5h já na HBO Max. A exibição do episódio no canal da HBO acontece à meia-noite, de sexta-feira para sábado.
Essa mudança pontual foi feita para que os fãs possam acompanhar a série sem que ela concorra diretamente com programas de grande audiência no domingo. O calendário segue o fluxo inicial nas demais semanas, retornando à programação normal a partir de 15 de fevereiro.
Ao contrário das séries anteriores da franquia, que focaram em grandes conflitos políticos e batalhas épicas, este spin-off promete uma história mais íntima e centrada em personagens antes do ressurgimento dos eventos que levaram ao Trono de Ferro.
George R.R. Martin participa como um dos produtores executivos, junto com outros nomes da franquia, garantindo que a adaptação mantenha a essência do material original.
A obra literária que inspirou a série reúne contos que exploram a vida em Westeros em uma época de transição, com foco em jornadas pessoais, torneios e relações entre nobres e plebeus.
O elenco principal inclui:
Antes mesmo do fim da primeira temporada, O Cavaleiro dos Sete Reinos já foi renovado para uma segunda temporada, com previsão de lançamento em 2027.
Seguindo a tradição das grandes séries da emissora, o spin-off de Game of Thrones será lançado em um domingo e terá um episódio por semana: