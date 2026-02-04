HBO antecipa 4º episódio de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'; veja data

A plataforma HBO Max antecipou o lançamento do quarto episódio da primeira temporada da série O Cavaleiro dos Sete Reinos. O episódio, que estava originalmente programado para estrear no domingo, 8 de fevereiro, agora será disponibilizado na sexta-feira, 6 de fevereiro, no início da madrugada.

Influência do Super Bowl

A mudança foi feita para evitar a concorrência com o Super Bowl de 2026, um dos eventos esportivos de maior audiência na TV americana, que acontece no próximo domingo.

No Brasil, isso significa que a estreia no HBO Max ocorrerá ainda na manhã de sexta-feira, seguindo o horário de lançamentos da plataforma. A exibição na HBO pela TV tradicional deve permanecer no domingo, no horário habitual do capítulo na programação linear. A série continua seu cronograma normal de episódios na sequência da estreia antecipada.

Sobre o que é a série?

Ambientada cerca de 90 anos antes dos eventos de Game of Thrones, a trama acompanha as aventuras de Ser Duncan, o Alto, um cavaleiro ambicioso, e seu jovem escudeiro Egg, que mais tarde se tornará Aegon V Targaryen.

Ao contrário das séries anteriores da franquia, que focaram em grandes conflitos políticos e batalhas épicas, este spin-off promete uma história mais íntima e centrada em personagens antes do ressurgimento dos eventos que levaram ao Trono de Ferro.

George R.R. Martin participa como um dos produtores executivos, junto com outros nomes da franquia, garantindo que a adaptação mantenha a essência do material original.

A obra literária que inspirou a série reúne contos que exploram a vida em Westeros em uma época de transição, com foco em jornadas pessoais, torneios e relações entre nobres e plebeus.





Elenco

O elenco principal inclui:

Peter Claffey como Dunk – um cavaleiro de origem humilde em busca de glória e propósito;

Dexter Sol Ansell como Egg / Príncipe Aegon Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen e escudeiro de Dunk;

Finn Bennett como Príncipe Aerion Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen e irmão mais velho de Egg;

Bertie Carvel como Príncipe Baelor Targaryen, herdeiro do Trono de Ferro e Mão do Rei Daeron II;

Tanzyn Crawford como Tanselle, uma marionetista dornesa.

Segunda temporada

Antes mesmo do fim da primeira temporada, O Cavaleiro dos Sete Reinos já foi renovado para uma segunda temporada, com previsão de lançamento para 2027.

Episódios

Seguindo a tradição das grandes séries da emissora, o spin-off de Game of Thrones será lançado em um domingo e terá um episódio por semana: