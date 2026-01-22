Dá para entender ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’ sem assistir ‘Game of Thrones’?

O "Cavaleiro dos Sete Reinos", nova produção da HBO, foi apresentado pelos criadores como um ponto de entrada acessível ao universo de Westeros. Em coletiva realizada com o showrunner Ira Parker e parte do elenco, a série foi descrita como mais direta e centrada em personagens, dispensando o conhecimento prévio de "Game of Thrones" ou "A Casa do Dragão".

Segundo Parker, a ideia é oferecer uma narrativa clara e contida, sem a multiplicidade de reinos, linhagens e intrigas políticas que marcaram as séries anteriores. O objetivo é que novos espectadores compreendam a história desde o início, sem necessidade de mapas, árvores genealógicas ou longos resgates de temporadas passadas.

Por que a série é diferente de 'Game of Thrones'?

A principal diferença está na estrutura. Enquanto "Game of Thrones" e "A Casa do Dragão" acompanhavam dezenas de famílias e disputas paralelas, a nova série segue essencialmente o ponto de vista de Sor Duncan, o Alto, conhecido como Dunk.

Retratado como um jovem determinado, mas inexperiente, Dunk tenta se tornar cavaleiro em meio a limitações materiais e falta de prestígio. A relação com Egg, seu escudeiro, forma o eixo emocional da trama, explorando temas de lealdade, aprendizado e fraternidade.

Visual 'pé no chão' e tom mais humano

A estética reforça esse foco. Parker pontuou que a produção optou por uma linguagem visual menos grandiosa e mais sensorial, evitando drones e tomadas amplas. A intenção é aproximar o público do cotidiano dos personagens, destacando a fisicalidade das batalhas, a lama, o cansaço e as pequenas decisões morais.

O humor também ocupa espaço, servindo como elemento de contraste e aproximando Dunk de um herói imperfeito. Durante a coletiva, Parker e o elenco destacaram que a série explora o heroísmo antes da glória, privilegiando a jornada em detrimento da mitologia.

Cronologia de Westeros

O "Cavaleiro dos Sete Reinos" se passa quando os Targaryen ainda ocupavam o Trono de Ferro. No entanto, o período retratado antecede eventos conhecidos de outras séries, funcionando como prólogo distante para os conflitos que marcaram Westeros no futuro.

A história acompanha Dunk e Egg enquanto viajam pelos Sete Reinos, enfrentando desafios que envolvem alianças, torneios e disputas nobres em escala reduzida. A jornada ressalta o senso de descoberta e a noção de que, naquele momento, o mundo parecia mais aberto e menos dominado por guerras.

O elenco é liderado por Peter Claffey e Dexter Soll Ansel. Dunk surge como cavaleiro recém-sagrado, enquanto Egg ocupa o papel de escudeiro e aprendiz. Juntos, formam uma dupla improvável, que serve de porta de entrada ao universo criado por George R. R. Martin.

A primeira temporada terá seis episódios. O segundo capítulo estreia no próximo domingo, 25, na HBO Max, a partir da meia-noite (horário de Brasília).