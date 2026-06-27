Que horas estreia o 2º episódio da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'?

A guerra pelo Trono de Ferro continua. Depois de uma estreia repleta de tensão, alianças e reviravoltas, os fãs de "A Casa do Dragão" já estão na expectativa pelo segundo episódio da terceira temporada, que promete ampliar ainda mais o conflito entre os Targaryen.

O novo capítulo será disponibilizado às 22h deste domingo, 28, com lançamento simultâneo na HBO e na HBO Max. Assim como aconteceu no episódio anterior, a estreia ocorre ao mesmo tempo para todos os assinantes da plataforma de streaming e para quem acompanha a série pelo canal.

Lançamentos serão semanais

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" terá oito episódios ao todo. Todos os capítulos serão disponibilizados semanalmente, sempre aos domingos, às 22h.

Com isso, a trama seguirá avançando ao longo dos próximos meses, aprofundando os conflitos entre os Verdes e os Pretos na disputa pelo Trono de Ferro.

Confira as datas previstas para os próximos episódios:

Episódio 2: 28 de junho

Episódio 3: 5 de julho

Episódio 4: 12 de julho

Episódio 5: 19 de julho

Episódio 6: 26 de julho

Episódio 7: 2 de agosto

Episódio 8: 9 de agosto

Quando será o último episódio?

Seguindo o calendário semanal divulgado para a temporada, o oitavo e último episódio de "A Casa do Dragão" será exibido em 9 de agosto.

O capítulo encerrará mais uma fase da adaptação baseada no universo criado por George R. R. Martin, preparando o terreno para a quarta e última temporada, que ainda não tem previsão de lançamento.

O que esperar da 3ª temporada?

Se a segunda temporada foi uma preparação para a guerra, a terceira promete finalmente entregar o caos em grande escala. Segundo o showrunner Ryan Condal, os novos episódios serão os maiores já produzidos pela série. Além disso, a nova temporada deve mostrar o conflito se espalhando por diferentes regiões de Westeros, com combates terrestres, aéreos e navais ocorrendo simultaneamente. Diversas casas que até então observavam os acontecimentos serão forçadas a entrar na guerra.

A rivalidade entre Rhaenyra e Aemond tende a se tornar um dos principais motores da trama. Com Aegon II enfraquecido e sua posição ameaçada, os Verdes precisarão encontrar uma forma de manter o controle político enquanto enfrentam o avanço dos exércitos inimigos. Do outro lado, Rhaenyra buscará consolidar sua reivindicação ao Trono de Ferro e transformar suas recentes vitórias em domínio efetivo sobre o reino.