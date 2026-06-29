'A Casa do Dragão': segundo episódio acelera a guerra e muda o rumo da disputa pelo trono

Depois da Batalha da Goela, o segundo episódio da terceira temporada, exibido no último domingo, 28, desacelera para mostrar as consequências da tragédia antes de voltar à Dança dos Dragões. Rhaenyra enfrenta o luto, Daemon se firma como seu maior aliado, e Porto Real cai em um golpe que muda o equilíbrio da guerra.

Antigos aliados trocam de lado. Personagens centrais têm o destino selado. O episódio encerra preparando um confronto que vai definir os próximos capítulos da disputa pelo Trono de Ferro.

Rhaenyra sofre com a morte de Jace

O episódio começa após a Batalha da Goela. Baela volta à Pedra do Dragão com o corpo de Jacaerys Velaryon, e Rhaenyra fica devastada pela perda do filho mais velho.

Incapaz de aceitar a tragédia, a rainha culpa quem a rodeia por deixar Jace participar da batalha enquanto ela ficava fora das decisões militares. O luto domina os primeiros minutos, mas a guerra não dá tempo para Rhaenyra processar a dor.

Enquanto isso, Addam encontra Corlys Velaryon vivo após o naufrágio. Marcado pela destruição de Alta-Mar, Corlys reconhece Addam e Alyn como filhos e promete dar aos dois o lugar que a família Velaryon sempre negou.

Daemon devolve a esperança à rainha

De volta à Pedra do Dragão, Daemon encontra uma corte diferente da que deixou. Mysaria ocupa agora uma posição de confiança ao lado de Rhaenyra, o que desperta a desconfiança do príncipe.

Apesar das diferenças, Daemon percebe que a rainha perdeu a vontade de lutar. Para convencê-la, conta a visão que teve em Harrenhal: testemunhou a profecia da Canção de Gelo e Fogo e viu uma jovem de cabelos prateados comandando três dragões. Para ele, isso confirma que o destino da Casa Targaryen ainda depende de Rhaenyra.

As palavras do príncipe mudam a postura da rainha. Mesmo com a dor pela morte do filho, ela decide voltar à guerra.

Alicent tenta escapar de Porto Real

Enquanto os Negros reorganizam as forças, a posição dos Verdes em Porto Real piora. Alicent e Helaena tentam organizar uma fuga silenciosa da capital, na esperança de deixar o conflito para trás.

Lord Jasper descobre o plano, invade os aposentos das duas e tenta impedir a fuga. A chegada do Grande Meistre Orwyle e de soldados leais interrompe a agressão e prende Jasper — mas a fuga já fracassou.

Aemond chega a Harrenhal

Em outra frente, Aemond leva Vhagar até Harrenhal, atrás de Daemon. Ao descobrir que o rival já partiu, reage com violência: Simon Strong tenta evitar um massacre e morre ao lado dos filhos.

Durante a invasão, o próprio Aemond fica gravemente ferido. Antes de perder a consciência, vê Alys Rivers observando a cena — um detalhe que reforça o clima sobrenatural de Harrenhal.

Rhaenyra conquista Porto Real

O ponto alto do episódio chega quando Rhaenyra parte para a ofensiva contra Porto Real. Ao lado de Daemon, ela sobrevoa a capital esperando resistência forte. Mas o apoio secreto de Alicent e Helaena aos Mantos Dourados abre a entrada da cidade sem combate.

Diante do Trono de Ferro, Rhaenyra e Daemon são cercados pela Guarda Real. Por um instante, a batalha parece inevitável — até o comandante Largent se ajoelhar e declarar lealdade à rainha. Rhaenyra recupera Porto Real sem destruir a cidade.

Otto Hightower é executado

Com a vitória, Rhaenyra precisa consolidar o poder. Aegon fugiu com Larys Strong, então resta punir quem sustentou sua reivindicação ao trono. Otto Hightower é levado à presença da rainha; Jasper sai das masmorras.

Rhaenyra hesita por um momento, mas decide que a misericórdia acabou. Ela mesma executa Otto Hightower diante da corte. Daemon mata Jasper em seguida.

A cena marca uma virada na personagem: ao derramar sangue com as próprias mãos, Rhaenyra deixa de ser a governante conciliadora e assume o peso da guerra.

Final prepara confronto entre Rhaenyra e Alicent

Alicent e Helaena são capturadas ao tentar deixar Porto Real e levadas à presença da nova soberana. Ao entrar no salão do trono, Alicent vê o corpo decapitado de Otto Hightower. Encara Rhaenyra e percebe que a amiga de antes já não existe — só resta uma rainha endurecida pelas perdas, decidida a vencer a qualquer custo.

O episódio termina aí, preparando um encontro tenso entre duas antigas aliadas que agora estão em lados opostos de uma guerra sem sinal de reconciliação.