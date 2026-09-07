Que horas é o show do Péricles hoje no Rock in Rio?

Péricles se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026 às 19h20 desta segunda-feira, 7, com um repertório dedicado a clássicos da Motown, no line-up desta segunda-feira.

Horários do Palco Sunset nesta segunda

15h00 — Vanessa da Mata convida Rubel

17h10 — Roupa Nova convida Guilherme Arantes

19h20 — Péricles canta Motown

22h55 — Laufey

Onde assistir ao Rock in Rio 2026

Quem não estiver na Cidade do Rock pode acompanhar o show de casa, pelo Multishow, que transmite a programação do Palco Sunset a partir das 14h45 nesta segunda-feira — horário diferente dos demais dias do festival.

O sinal aberto do Globoplay também cobre o palco, alternando com o Canal Bis a cada 30 minutos.