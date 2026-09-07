Que horas é o show do Péricles hoje no Rock in Rio?

Rock in Rio 2026: Péricles canta clássicos da Motown às 19h20 (Divulgação/Rock in Rio)
Repórter
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12h30.
Péricles se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026 às 19h20 desta segunda-feira, 7, com um repertório dedicado a clássicos da Motown, no line-up desta segunda-feira.
Quem não estiver na Cidade do Rock pode acompanhar o show de casa, pelo Multishow, que transmite a programação do Palco Sunset a partir das 14h45 nesta segunda-feira — horário diferente dos demais dias do festival.
O sinal aberto do Globoplay também cobre o palco, alternando com o Canal Bis a cada 30 minutos.