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Que horas é o show do Péricles hoje no Rock in Rio?

Cantor faz show dedicado a clássicos da Motown no Palco Sunset

Rock in Rio 2026: Péricles canta clássicos da Motown às 19h20 (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio 2026: Péricles canta clássicos da Motown às 19h20 (Divulgação/Rock in Rio)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12h30.

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Péricles se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026 às 19h20 desta segunda-feira, 7, com um repertório dedicado a clássicos da Motown, no line-up desta segunda-feira.

Horários do Palco Sunset nesta segunda

  • 15h00 — Vanessa da Mata convida Rubel
  • 17h10 — Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • 19h20 — Péricles canta Motown
  • 22h55 — Laufey

Onde assistir ao Rock in Rio 2026

Quem não estiver na Cidade do Rock pode acompanhar o show de casa, pelo Multishow, que transmite a programação do Palco Sunset a partir das 14h45 nesta segunda-feira — horário diferente dos demais dias do festival.

O sinal aberto do Globoplay também cobre o palco, alternando com o Canal Bis a cada 30 minutos.

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