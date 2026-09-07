Inspirada por Dolly Parton, mulher ganha R$ 860 milhões na loteria e doa metade

Frances Connolly, que ganhou cerca de £ 115 milhões na EuroMillions — aproximadamente R$ 860 milhões —, afirma ter destinado cerca de metade do valor a instituições e iniciativas sociais.

Ela venceu a loteria com o marido, Paddy, em 2019. Antes disso, trabalhava como assistente social e professora. Depois, o casal criou o PFC Trust, voltado ao financiamento de ações no Nordeste da Inglaterra.

Entre as referências de Frances para a forma de lidar com o dinheiro está Dolly Parton, conhecida também por sua atuação filantrópica.

Como Frances Connolly usou o prêmio da EuroMillions?

O PFC Trust apoia programas contra a solidão entre idosos, distribuição emergencial de alimentos, compra de caravanas para jovens que cuidam de familiares e instalação de desfibriladores em clubes esportivos.

Apesar da mudança financeira, Frances afirma que o casal mantém um estilo de vida semelhante ao de antes, com mais possibilidades de ajudar outras pessoas.

Recentemente, ela também foi uma das embaixadoras do Daisy Chain Project, festival de música beneficente criado pela cantora Olívia Rodrigo.

Por que Dolly Parton inspirou Frances Connolly?

A admiração pela cantora começou antes da vitória na loteria. O pai de Frances era fã de música country e tinha Dolly Parton entre suas artistas favoritas.

Após a morte da cantora, Frances voltou a citá-la como referência para sua relação com a riqueza.

Dolly Parton também ficou conhecida por projetos filantrópicos. Entre eles está a Imagination Library, programa de incentivo à leitura infantil que distribuiu milhões de livros gratuitamente. Ela também destinou recursos a pesquisas que contribuíram para o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19.

O que Frances Connolly diz sobre dinheiro e doação?

Em entrevista à agência PA, Frances afirmou que compartilhar parte do patrimônio passa a ser uma escolha natural depois que se atinge determinado nível de segurança financeira.

“Acho que está na natureza humana compartilhar quando se chega a um nível em que se tem o suficiente.”

Ela também reconhece os limites da filantropia individual e afirma que os projetos dependem do trabalho de funcionários e voluntários.

Fundo também financia desafios esportivos

Para marcar os 60 anos de Frances, sete atletas apoiados pelo PFC Trust participam de uma série de desafios para arrecadar recursos.

O grupo deve correr, nadar ou pedalar até completar 60 milhas, cerca de 97 quilômetros, com encerramento na Great North Run.