Copabacana e Ibirapuera lideram ranking de destinos mais visitados no Brasil usando app; veja lista

A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e o Parque Ibirapuera, em São Paulo, estão entre os destinos turísticos mais visitados pelos brasileiros em períodos de férias, aponta um ranking feito pela Didi, empresa que controla o aplicativo de transporte 99.

O estudo, obtido em primeira mão pela EXAME, listou os destinos com maior número de corridas nos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, além do quarto trimestre de 2024. A 99 tem 50 milhões de usuários no país. Veja as listas abaixo.

Ranking de atrações turísticas mais visitados no Brasil

1. Praia de Copacabana (RJ)

2. Parque Ibirapuera (SP)

3. Avenida Paulista (SP)

4. Pelourinho (BA)

5. Pão de Açúcar (RJ)

A 99 divulgou ainda um ranking de destinos mais buscados no período. Em primeiro e segundo lugar, estão os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo. Em seguida, aparecem Copacabana, no Rio de Janeiro, e o parque Ibirapuera, em São Paulo. A lista inclui ainda outros aeroportos e estações de trem.

Ranking de destinos mais procurados

1. Aeroporto de Guarulhos (SP)

2. Aeroporto de Congonhas (SP)

3. Praia de Copacabana (RJ)

4. Parque Ibirapuera (SP)

5. Central do Brasil (RJ)

6. Estação Porto Alegre (RS)

7. Aeroporto do Galeão (RJ)

8. Aeroporto de Brasília (DF)

9. Estação Central de Belo Horizonte (MG)

10. Avenida Paulista (SP)

1 /8 (Ghee Banqueteria: menu especial sob encomenda de Natal e Réveillon com opções a la carte e sugestões de ceias completas)

2 /8 (Azur do Mar: cuscuz paulista de camarão (R$ 475).)

3 /8 (Adega Santiago: combo especial para delivery para duas pessoas)

4 /8 (Make Hommus. Not War: restaurante especializado em comida do Oriente Médio oferece uma ceia completa sob encomenda para o Natal.Pedro Ferrarezzi)

5 /8 (Rancho Português: destaque fica para os cinco tipos de Assados)

6 /8 (Nonna Rosa: clima natalino toma conta do restaurante italiano)

7 /8 (Torero Valese: Paella Vegetariana)

8/8 (Confeitaria DAMA: Cheesecake de tâmaras)

Piores horários para pedir carro de app

Segundo a 99, as solicitações de corrida atingiram o pico

entre 18h e 19h nos feriados. Quando há mais pedidos ao mesmo tempo, o preço das viagens sobe. A empresa citou ainda outros horários de forte movimento no período das festas de fim de ano.

1. 21h-22h de 22 de dezembro

2. 16h-17h de 30 de dezembro

3. 15h-16h de 23 de dezembro

4. 2h e 3h de 28 de dezembro

5. 7h e 8h de 1º de janeiro

Nas férias, o dia com menor movimento passou a ser segunda-feira, e não o domingo, como ocorre geralmente no resto do ano. Já o dia com maior movimento foi a sexta-feira, seguida pelo sábado.

“Os usuários tendem a ter um comportamento similar em períodos de férias, o que contribui para concentração de demanda e trânsito intenso em determinados horários entre os meses de dezembro e janeiro", disse Fabrício Ribeiro, diretor de Operações da 99.

A 99 sugere que, para economizar e conseguir um carro mais rápido, é melhor viajar no começo da manhã ou de tarde. Há também a opção de reservar viagens com antecedência.