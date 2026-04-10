Que horas começa o BBB 26 nesta sexta, 10? Hoje tem Prova do Anjo e Paredão

O Big Brother Brasil 26 vai ao ar às 22h25 nesta sexta-feira, 10, logo após a novela Três Graças. A edição ao vivo acompanha os principais acontecimentos do dia e movimenta a dinâmica da semana.

O que acontece no BBB 26 hoje?

O programa desta sexta-feira, 10, traz a Prova do Anjo, que nesta semana é autoimune, garantindo proteção direta ao vencedor.

Além disso, o público acompanha a formação do Paredão triplo. A dinâmica inclui três indicações:

um participante indicado pelo Líder;

o mais votado pela casa;

um emparedado pelo Contragolpe.

A definição do Contragolpe ficará nas mãos de Milena, que escolherá quem terá o poder de puxar outro participante para a berlinda.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.