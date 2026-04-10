Que horas começa o BBB 26 nesta sexta, 10? Hoje tem Prova do Anjo e Paredão

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 10 de abril de 2026 às 12h04.
O Big Brother Brasil 26 vai ao ar às 22h25 nesta sexta-feira, 10, logo após a novela Três Graças. A edição ao vivo acompanha os principais acontecimentos do dia e movimenta a dinâmica da semana.
O programa desta sexta-feira, 10, traz a Prova do Anjo, que nesta semana é autoimune, garantindo proteção direta ao vencedor.
Além disso, o público acompanha a formação do Paredão triplo. A dinâmica inclui três indicações:
A definição do Contragolpe ficará nas mãos de Milena, que escolherá quem terá o poder de puxar outro participante para a berlinda.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.