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Que horas começa o BBB 26 nesta sexta, 10? Hoje tem Prova do Anjo e Paredão

Edição desta sexta-feira, 10, define imunidade da semana e completa berlinda com nova dinâmica

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 (Reprodução / TV Globo)

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de abril de 2026 às 12h04.

O Big Brother Brasil 26 vai ao ar às 22h25 nesta sexta-feira, 10, logo após a novela Três Graças. A edição ao vivo acompanha os principais acontecimentos do dia e movimenta a dinâmica da semana.

O que acontece no BBB 26 hoje?

O programa desta sexta-feira, 10, traz a Prova do Anjo, que nesta semana é autoimune, garantindo proteção direta ao vencedor.

Além disso, o público acompanha a formação do Paredão triplo. A dinâmica inclui três indicações:

  • um participante indicado pelo Líder;
  • o mais votado pela casa;
  • um emparedado pelo Contragolpe.

A definição do Contragolpe ficará nas mãos de Milena, que escolherá quem terá o poder de puxar outro participante para a berlinda.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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