Que horas começa o BBB 26 hoje? Veja a programação

A nova edição do Big Brother Brasil estreou nesta segunda-feira, 12, e já começou em ritmo acelerado. Intrigas, eliminação e provas de resistência movimentam a casa e indicam que o reality caminha para uma edição histórica.

A edição manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a sábado, sempre na sequência da novela das nove — enquanto aos domingos a exibição está prevista para começar após o Fantástico.

Nessa sexta-feira, 16, o programa está previsto para começar às 22h25.

Mira do Líder

Antes da primeira festa da edição, o Líder Alberto Cowboy vai movimentar o jogo ao colocar cinco participantes na Mira do Líder, sinalizando possíveis alvos para a votação.

Primeira festa do BBB 26

A primeira festa do Big Brother Brasil 26 já tem atração confirmada. A cantora Anitta será a responsável por comandar a celebração desta sexta, prometendo agitar ainda mais os primeiros dias de confinamento.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.