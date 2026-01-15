BBB 26: Anitta comanda a primeira festa do reality nesta sexta-feira

A primeira festa do Big Brother Brasil 26 já tem atração confirmada. A cantora Anitta será a responsável por comandar a celebração desta sexta-feira, dia 16, prometendo agitar ainda mais os primeiros dias de confinamento.

Veterana nos palcos do reality, Anitta terá uma entrada triunfal na casa mais vigiada do país. O show foi pensado como um grande espetáculo e será dividido em dois momentos distintos ao longo da noite.

Na primeira parte, a artista sobe ao palco sozinha para um show com repertório repleto de sucessos que marcaram sua carreira. Estão previstas músicas como Menina Má, Vai Malandra, Envolver e Movimento da Sanfoninha, além de hits mais recentes como Lugar Perfeito e Joga pra Lua. As músicas de carnaval, já conhecidas do público brasileiro, também fazem parte do setlist.

Em um segundo momento, a apresentação ganha um formato diferente, com uma performance de Larissa ao lado do DJ Matheus Alves, trazendo uma proposta mais intimista e dançante para os participantes.

Além do show, Anitta vai se juntar aos brothers e sisters na pista de dança. A interação direta com os confinados promete render momentos descontraídos e cenas marcantes logo na primeira grande festa da temporada.

Veja o anúncio do show da cantora na casa mais vigiada do Brasil:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.