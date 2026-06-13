Quem é Weverton? Veja trajetória do goleiro que está na Copa do Mundo de 2026

Weverton está entre os jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Aos 38 anos, o goleiro chega ao torneio após uma carreira construída no futebol brasileiro, com passagens por clubes de diferentes regiões do país e participação em conquistas nacionais e internacionais.

Titular da Seleção Brasileira na campanha da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, o jogador também integrou o grupo que disputou a Copa do Mundo de 2022 e permaneceu nas convocações da equipe nacional ao longo dos últimos ciclos.

Do Acre ao futebol profissional: quem é Weverton?

Weverton Pereira da Silva nasceu em 13 de dezembro de 1987, em Rio Branco, no Acre.

Os primeiros passos no futebol aconteceram em clubes do estado natal. Ainda jovem, chamou atenção durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e seguiu para o Corinthians.

Apesar de ter integrado o elenco profissional da equipe paulista, não conseguiu sequência e passou por empréstimos em outros clubes para ganhar experiência.

Ao longo dos anos, tornou-se um dos goleiros com mais partidas disputadas na Série A e acumulou convocações para a Seleção Brasileira em diferentes ciclos, participando de competições como Jogos Olímpicos, Copa América e Copa do Mundo.

Início da carreira e passagem por diferentes clubes

Antes de se firmar no cenário nacional, Weverton defendeu equipes como Oeste e América-RN. A trajetória começou a ganhar destaque na Portuguesa, clube pelo qual conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B em 2011.

O desempenho abriu caminho para a transferência ao Athletico Paranaense, onde viveu um período de afirmação na carreira.

No clube paranaense, Weverton se tornou titular e passou a figurar entre os goleiros mais regulares do futebol brasileiro. Durante a passagem pelo Athletico, participou de campanhas de destaque em competições nacionais e assumiu papel de liderança dentro da equipe.

As atuações consistentes renderam reconhecimento nacional e abriram espaço para oportunidades na Seleção Brasileira.

Ouro olímpico com a Seleção Brasileira

Em 2016, Weverton foi convocado para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O goleiro foi titular durante a campanha que terminou com a conquista da primeira medalha de ouro olímpica da história do futebol masculino brasileiro.

Na decisão contra a Alemanha, participou da disputa de pênaltis que garantiu o título ao Brasil.

A conquista representou um dos momentos mais importantes de sua trajetória com a camisa da Seleção Brasileira.

A fase mais vitoriosa no Palmeiras

Em 2018, Weverton foi contratado pelo Palmeiras e iniciou o período mais vitorioso da carreira. Pelo clube paulista, conquistou títulos nacionais e continentais, incluindo edições do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Durante a passagem pelo Verdão, também alcançou marcas relacionadas a jogos sem sofrer gols e participou de campanhas que consolidaram o clube entre os principais times do continente.

Transferência para o Grêmio

Após encerrar sua trajetória no Palmeiras em 2026, Weverton foi anunciado pelo Grêmio. A chegada ao clube gaúcho marcou o início de uma nova etapa da carreira, agora em um elenco que passava por reformulação.

Com experiência acumulada em competições nacionais e internacionais, o goleiro passou a integrar o grupo gremista para a sequência da temporada.

Seleção Brasileira e Copas do Mundo

As primeiras convocações de Weverton para a Seleção Brasileira principal aconteceram em 2016. Além do ouro olímpico, o goleiro integrou o elenco campeão da Copa América de 2021 e participou da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Na competição, entrou em campo na vitória sobre a Coreia do Sul pelas oitavas de final, registrando sua primeira participação em um Mundial.

Com a convocação para a Copa do Mundo de 2026, Weverton passou a integrar o grupo brasileiro em sua segunda edição do torneio.

Títulos conquistados por Weverton

Portuguesa

Campeonato Brasileiro Série B (2011).

Palmeiras

Copa Libertadores da América;

Campeonato Brasileiro;

Copa do Brasil;

Recopa Sul-Americana;

Campeonato Paulista.

Seleção Brasileira