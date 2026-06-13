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Escadaria com bandeira do Brasil atrai fila de turistas no Rio; veja onde fica

Desde a Copa do Mundo de 1998, moradora renova a decoração dos degraus

(Reprodução/redes sociais)

(Reprodução/redes sociais)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 13 de junho de 2026 às 17h19.

Uma escadaria pintada com a bandeira do Brasil no Rio de Janeiro, em um dos acessos ao Morro da Conceição, no bairro da Saúde, tem atraído visitantes de diferentes regiões do país e turistas estrangeiros.

O local, que fica próximo à Rua Sacadura Cabral, no Centro da capital fluminense, se tornou um dos cenários mais procurados para fotos durante o Mundial. Em dias de maior movimento, a espera para registrar imagens na escadaria pode chegar a duas horas.

Onde fica a escadaria da bandeira do Brasil?

A escadaria está localizada na Rua Eduardo Jansen, no Morro da Conceição, região histórica do bairro da Saúde, no Centro do Rio de Janeiro.

O espaço ganhou destaque nas redes sociais por exibir uma grande reprodução da bandeira brasileira distribuída pelos 16 degraus da escada, transformando-se em uma das atrações relacionadas à Copa do Mundo na cidade.

Como surgiu a escadaria da bandeira do Brasil?

A pintura é uma iniciativa da artista e moradora Márcia Regina, de 62 anos. Desde a Copa do Mundo de 1998, ela renova a decoração dos degraus com as cores da bandeira nacional a cada edição do torneio.

Os moradores da vila participam da manutenção da tradição e se unem para custear a compra das tintas utilizadas na pintura.

Para a Copa do Mundo de 2026, a artista acrescentou 18 estrelas brancas ao círculo azul da bandeira, atualizando o desenho semanas antes do início da competição.

Moradores organizam filas e cuidam da conservação

Com o aumento do fluxo de visitantes, os próprios moradores passaram a organizar o acesso ao local.

Além de controlar as filas para fotos, a comunidade também é responsável pela limpeza e conservação da escadaria, que se tornou um dos símbolos da torcida brasileira durante a Copa do Mundo de 2026.

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