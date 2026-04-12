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BBB 26: nova parcial indica eliminação de Marciele; veja números

Paredão será definido na tarde deste domingo, 12, a partir das 17h30

BBB 26: nova parcial indica eliminação de Marciele (Reprodução/TV Globo)

BBB 26: nova parcial indica eliminação de Marciele (Reprodução/TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de abril de 2026 às 16h17.

A poucas horas do 15º Paredão do BBB 26, as enquetes apontam para a eliminação de Marciele. Se antes o cenário era mais desfavorável para Leandro, agora a sister lidera a rejeição na berlinda. O eliminado será revelado na tarde deste domingo, 12, às 17h30.

Levantamento das 12h deste domingo do site Votalhada, que compila dados de diferentes plataformas, indica a sister na liderança das intenções de voto para sair amanhã.

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Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Marciele 38,90% x Leandro 53,33% x Gabriela 7,77%
YouTube: Marciele 43,45% x Leandro 47,74% x Gabriela 8,65%
X: Marciele 63,15% x Leandro 32,70% x Gabriela 4,15%
Instagram: Marciele 58,38% x Leandro 33,31% x Gabriela 8,31%
Votos consolidados (CPF): Marciele 54,99% x Leandro 37,92% x Gabriela 7,04%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Marciele aparece com 50,16%, seguida por Leandro, com 42,54%, e Gabriela, com 7,26%.

O levantamento soma 5.777.373 votos.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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