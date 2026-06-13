Amazon influenciou decisão de Trump sobre Anthropic, diz WSJ

A Amazon influenciou a decisão do governo Trump de restringir o uso dos modelos de inteligência artificial da Anthropic, segundo informou neste sábado o The Wall Street Journal (WSJ).

O jornal, citando fontes familiarizadas com o caso, destaca que o diretor-executivo da Amazon, Andy Jassy, manteve uma série de conversas com autoridades dos Estados Unidos, incluindo o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Durante essas discussões, Jassy afirmou que o modelo Fable 5, da Anthropic, poderia fornecer informações que poderiam ser usadas para facilitar ciberataques e que, “em teoria, deveriam ser proibidas”, de acordo com a publicação.

Segundo o WSJ, pouco depois dessas conversas, autoridades da Casa Branca se reuniram e concluíram que a medida mais adequada seria impedir que governos, empresas e indivíduos estrangeiros utilizassem a tecnologia da Anthropic — decisão que acabou sendo aprovada posteriormente por Trump.

Para cumprir essa diretriz, a Anthropic anunciou na véspera que suspenderá o acesso público aos seus modelos de IA mais avançados, Fable 5 e Mythos 5.

De acordo com a empresa, a ordem para bloquear o acesso fora dos Estados Unidos — ou por estrangeiros dentro do país — foi recebida na tarde de sexta-feira.

Amazon e Anthropic

A Amazon tem feito investimentos significativos na Anthropic. Em abril, por exemplo, anunciou que destinaria pelo menos mais US$ 5 bilhões à empresa, dentro de um acordo de inteligência artificial no qual a parceira se compromete a investir US$ 100 bilhões na Amazon Web Services ao longo da próxima década.

Um porta-voz da Amazon declarou ao WSJ que, “como um dos principais provedores de serviços em nuvem que atende um grande número de clientes dos setores público e privado, é comum que governos solicitem nossa avaliação sobre possíveis riscos de segurança”.

Em março, a Anthropic entrou com uma ação judicial contra o governo Trump após ter sido classificada como um risco nacional na cadeia de suprimentos - isso depois de se recusar a disponibilizar seus modelos de IA ao Departamento de Defesa para usos considerados legais.

A disputa entre a Anthropic e o Pentágono — que resultou na proibição de contratos federais com a empresa — girou em torno das condições impostas pela companhia para limitar o uso de sua tecnologia e garantir que ela não fosse utilizada para espionagem de cidadãos americanos nem para o desenvolvimento de armas totalmente autônomas.