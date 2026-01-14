Pop

BBB: qual foi a 'Prova de Resistência' mais longa da história?

Ana Clara e Kaysar bateram o recorde de maior tempo em prova de resistência na história do Big Brother mundial

BBB: tempo recorde de permanência em uma prova de resistência entrou para os livros do reality (Globo)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 18h14.

A prova de resistência do Big Brother Brasil é uma das dinâmicas mais desafiadoras do reality show. Os participantes precisam permanecer conectados a um desafio físico ou posicional por muitas horas, enfrentando cansaço, falta de sono e conforto mínimo.

Recorde de todos os Big Brothers

O maior recorde de resistência na história do Big Brother foi registrado no BBB18. Naquele desafio, os brothers Ana Clara e Kaysar ficaram 42 horas e 58 minutos na prova antes de ser interrompida pela produção.

A decisão de encerrar a dinâmica foi tomada por motivos de saúde. A produção avaliou que os dois estavam em uma luta tão prolongada que era necessário preservar o bem-estar deles.

Como a prova terminou sem um vencedor definido, houve um empate. Mesmo assim, ambos participantes ganharam um carro e tiveram que decidir entre si quem ficaria com a imunidade oferecida pela disputa.

Esse recorde de quase 43 horas ainda é lembrado pelos fãs do programa como um dos maiores testes de resistência já visto no reality.

Prova de Resistência do BBB 26

A primeira Prova do Líder de resistência do Big Brother Brasil 26 já ultrapassou a marca de 17 horas de disputa intensa entre os participantes. A dinâmica começou com cerca de 20 brothers e sisters, mas no momento, só cinco resistem: Sarah Andrade, Alberto Cowboy, Marciele, Edilson Capetinha e Jonas Sulzbach.

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilGlobo

