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Fenômeno editorial leva Direito Tributário Digital ao topo das vendas

Direito Tributário Digital: obra traz prefácio de Ricardo Breier e posfácios de Peter Jordan e In Hsieh, nomes influentes em tecnologia e cultura digital

O advogado Faustino Júnior: ele é autor do livro que se tornou fenômeno no mercado editorial (CTA AGENCY/Divulgação)

O advogado Faustino Júnior: ele é autor do livro que se tornou fenômeno no mercado editorial (CTA AGENCY/Divulgação)

Dr. Faustino Júnior
Dr. Faustino Júnior

Colunista

Publicado em 11 de junho de 2026 às 09h56.

Última atualização em 11 de junho de 2026 às 09h57.

Por Buzz Editora

Faustino Júnior, advogado tributarista, empreendedor digital e investidor imobiliário, transformou um lançamento técnico em um fenômeno raro no Brasil. Pela primeira vez, um livro jurídico alcançou simultaneamente o topo dos rankings de publicações como Veja, PublishNews, BookInfo, Amazon e O Globo.

O título Direito Tributário Digital, publicado pela LVM, vendeu dezenas de milhares de cópias ainda no seu pré-lançamento, tornando-se o primeiro best-seller jurídico do mercado editorial brasileiro.

A ascensão da obra se apoia na trajetória do autor, que já movimentou mais de R$ 500 milhões em ecossistemas ligados à tecnologia educacional, saúde e negócios digitais. Criador da FGMED, plataforma de educação médica continuada, e do MEDFLIX, primeiro streaming médico do país, Faustino Júnior também atua em projetos de inovação, gestão e tecnologia aplicada à medicina.

O relançamento do livro, em 17 de novembro de 2025, na Livraria Drummond, em São Paulo, reuniu representantes do setor jurídico, editorial e empresarial. A obra traz prefácio de Ricardo Breier e posfácios de Peter Jordan e In Hsieh, nomes influentes em tecnologia e cultura digital.

O sucesso ficou demonstrado com o interesse de centenas de faculdades de Direito em adotar o livro como referência em novas disciplinas de Direito Tributário Digital, acompanhando a expansão curricular do tema.

Relançamento do livro Direito Tributário Digital na Livraria Drummond, em SP: evento reuniu representantes do setor jurídico, editorial e empresarial

A virada do conhecimento jurídico

A migração do debate tributário para a arena tecnológica reflete uma mudança estrutural no país. Assuntos como inteligência artificial, economia de plataformas, modelos SaaS, infoprodutos e dropshipping começam a integrar as discussões sobre negócios, inovação e regulação.

O movimento aparece também nas listas de vendas: durante seis semanas, a obra figurou entre os livros mais consumidos do Brasil, inclusive em categorias como autoajuda, negócios e não ficção especialista.

Da tecnologia à saúde

A repercussão coincide com a consolidação de Faustino da Rosa Júnior como figura ativa em áreas que extrapolam o Direito. Ele foi escolhido pelo UOL como a personalidade mais influente em tecnologia do Brasil e premiado pela revista Healthcare como Empresário do Ano do Setor Saúde por sua atuação na FGMED e pelo desenvolvimento da First.Doctor, inteligência artificial vertical médica utilizada por mais de 150 mil profissionais.

No campo do desenvolvimento pessoal, o especialista lançou o Método NERD, um programa de autodesenvolvimento emocional e profissional baseado em estudos filosóficos e comportamentais. Um projeto editorial previsto para 2026 deve ampliar o alcance do método para os públicos adulto e infantojuvenil.

Direito Tributário Digital: obra traz prefácio de Ricardo Breier e posfácios de Peter Jordan e In Hsieh, nomes influentes em tecnologia e cultura digital (CTA AGENCY/Divulgação)

Ele também prepara o lançamento do MEDCLUB, previsto para janeiro de 2026, um ecossistema de networking e educação corporativa para médicos, apoiado por empresários dos setores de saúde, seguros, contabilidade e ensino. A iniciativa pretende captar cerca de R$ 200 milhões em sua rodada inicial, com foco em formar uma rede nacional para profissionais de alta performance.

Outra frente anunciada é a criação da primeira pós-graduação lato sensu em Direito Tributário Digital, voltada a advogados e empreendedores que atuam em modelos de negócio baseados em plataformas e tecnologias emergentes.

A soma dos projetos e o desempenho editorial da obra colocam Faustino Júnior no centro da convergência entre Direito, inovação e gestão, em um momento em que o país redefine a relação entre tributação, desenvolvimento tecnológico e expansão empresarial.

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