Portuguesa x Nova Iguaçu: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Redação Exame
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12h55.
Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu se enfrentam nesta quarta-feira, 11, no Estádio Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Carioca 2026. A partida marca mais um capítulo do duelo recente entre as equipes na competição estadual.
No último jogo, a Portuguesa-RJ venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, em jogo disputado no sábado, 7.
Portuguesa-RJ
Douglas Borges; Luís Gustavo, Lucas Costa, Carlos Henrique e Guilherme Santos; Willian, Gutemberg e Romarinho; Rhuan Silveira, Chay e Léo Muchacho.
Nova Iguaçu
Mota; Augusto, Davi Soares, Sidney e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael e Rickelme Lopes; Lucas Cruz, Vini Charopem e Xandinho.
O jogo é às 17h.
Até o momento, não há informação confirmada sobre a transmissão da partida.