Esporte

Portuguesa x Nova Iguaçu: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu se enfrentam nesta quarta-feira, 11, no Estádio Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Carioca 2026

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12h55.

Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu se enfrentam nesta quarta-feira, 11, no Estádio Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Carioca 2026. A partida marca mais um capítulo do duelo recente entre as equipes na competição estadual.

No último jogo, a Portuguesa-RJ venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, em jogo disputado no sábado, 7.

Prováveis escalações

Portuguesa-RJ
Douglas Borges; Luís Gustavo, Lucas Costa, Carlos Henrique e Guilherme Santos; Willian, Gutemberg e Romarinho; Rhuan Silveira, Chay e Léo Muchacho.

Nova Iguaçu
Mota; Augusto, Davi Soares, Sidney e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael e Rickelme Lopes; Lucas Cruz, Vini Charopem e Xandinho.

Que horas é o jogo Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu hoje?

O jogo é às 17h.

Onde assistir ao vivo o jogo Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu hoje?

Até o momento, não há informação confirmada sobre a transmissão da partida.

 

Acompanhe tudo sobre:FutebolRio de Janeiro

Mais de Esporte

Manchester City X Fulham: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Olimpíadas de Inverno 2026: Brasil estreia no Snowboard hoje; veja horário

Brasil x Peru: onde e quando assistir jogo do Sul-Americano Feminino Sub-20

João Fonseca no ATP de Buenos Aires: horário e onde assistir

Mais na Exame

Esporte

Manchester City X Fulham: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Mercados

Além da Barbie: Mattel dobra aposta em 'Uno' para celulares com aquisição

Pop

Quantos shows a Shakira já fez no Brasil?

Future of Money

ETFs de bitcoin ampliam recuperação com US$ 145 milhões