Portuguesa x Nova Iguaçu: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu se enfrentam nesta quarta-feira, 11, no Estádio Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Carioca 2026. A partida marca mais um capítulo do duelo recente entre as equipes na competição estadual.

No último jogo, a Portuguesa-RJ venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, em jogo disputado no sábado, 7.

Prováveis escalações

Portuguesa-RJ

Douglas Borges; Luís Gustavo, Lucas Costa, Carlos Henrique e Guilherme Santos; Willian, Gutemberg e Romarinho; Rhuan Silveira, Chay e Léo Muchacho.

Nova Iguaçu

Mota; Augusto, Davi Soares, Sidney e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael e Rickelme Lopes; Lucas Cruz, Vini Charopem e Xandinho.

Que horas é o jogo Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu hoje?

O jogo é às 17h.

Onde assistir ao vivo o jogo Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu hoje?

Até o momento, não há informação confirmada sobre a transmissão da partida.