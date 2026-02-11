Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Shakira é confirmada como atração para show gratuito no Rio

Festival Todo Mundo no Rio vai ocorrer no dia 2 de maio, data confirmada pelo próprio prefeito Eduardo Paes

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - FEBRUARY 11: Shakira performs onstage during Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro at Estadio Olímpico Nilton Santos on February 11, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation) (Kevin Mazur /Getty Images)

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - FEBRUARY 11: Shakira performs onstage during Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro at Estadio Olímpico Nilton Santos on February 11, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation) (Kevin Mazur /Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11h17.

Última atualização em 11 de fevereiro de 2026 às 11h19.

Está confirmado: a atração para o festival Todo Mundo no Rio de 2026 será a cantora Shakira. A informação foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim e confirmada pela EXAME.

Nos últimos meses, várias especulações rondavam sobre quem seria o grande nome do evento, após Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. O show, gratuito na praia de Copacabana, movimenta milhões de telespectadores e acontece ao lado do Copacabana Palace. Neste ano, o festival vai ocorrer no dia 2 de maio, data confirmada pelo próprio prefeito Eduardo Paes.

Em janeiro, os principais nomes especulados eram de Justin Bieber e Britney Spears.

O projeto Todo Mundo no Rio

O Todo Mundo no Rio é uma série de megashows gratuitos promovida pela Prefeitura do Rio em parceria com a Bonus Track, com previsão de edições anuais até 2028.

As duas primeiras edições bateram recordes de público:

  • 2024 – Madonna: 1,6 milhão de pessoas
  • 2025 – Lady Gaga: 2,1 milhões de pessoas

Para efeito de comparação, o maior público já registrado em Copacabana segue sendo o de Rod Stewart, no Réveillon de 1994-1995, com estimativa entre 3,5 e 4,2 milhões de pessoas.

*Mais informações em instantes

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-músicaRio de Janeiro

Mais de Pop

BBB 26: quem é Ana Paula Renault, envolvida em briga com Sol Vega

Quarta-feira de cinzas é feriado ou ponto facultativo? Entenda

Carnaval é feriado ou ponto facultativo? Entenda

BBB 26: Relembre a trajetória de Sol Vega, 'Veterana' que pode ser expulsa

Mais na Exame

Economia

Galípolo fala em 'serenidade' e que BC é 'um transatlântico e não jetski'

Esporte

Brasil x Peru: onde e quando assistir jogo do Sul-Americano Feminino Sub-20

Mercados

'Caro e poluente': essa gigante do petróleo rejeita voltar à Venezuela

Ciência

Por que algumas pessoas ficam resfriadas e outras não? Estudo explica