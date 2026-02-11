Shakira é confirmada como atração para show gratuito no Rio

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - FEBRUARY 11: Shakira performs onstage during Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro at Estadio Olímpico Nilton Santos on February 11, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation) (Kevin Mazur /Getty Images)
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11h17.
Última atualização em 11 de fevereiro de 2026 às 11h19.
Está confirmado: a atração para o festival Todo Mundo no Rio de 2026 será a cantora Shakira. A informação foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim e confirmada pela EXAME.
Nos últimos meses, várias especulações rondavam sobre quem seria o grande nome do evento, após Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. O show, gratuito na praia de Copacabana, movimenta milhões de telespectadores e acontece ao lado do Copacabana Palace. Neste ano, o festival vai ocorrer no dia 2 de maio, data confirmada pelo próprio prefeito Eduardo Paes.
Em janeiro, os principais nomes especulados eram de Justin Bieber e Britney Spears.
Confirmo!
Em tempo: de agora em diante cobrem do @CavaliereRJ ! pic.twitter.com/DjgcFAYsre
— Eduardo Paes (@eduardopaes) February 11, 2026
O Todo Mundo no Rio é uma série de megashows gratuitos promovida pela Prefeitura do Rio em parceria com a Bonus Track, com previsão de edições anuais até 2028.
As duas primeiras edições bateram recordes de público:
Para efeito de comparação, o maior público já registrado em Copacabana segue sendo o de Rod Stewart, no Réveillon de 1994-1995, com estimativa entre 3,5 e 4,2 milhões de pessoas.
