Shakira é confirmada como atração para show gratuito no Rio

Está confirmado: a atração para o festival Todo Mundo no Rio de 2026 será a cantora Shakira. A informação foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim e confirmada pela EXAME.

Nos últimos meses, várias especulações rondavam sobre quem seria o grande nome do evento, após Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. O show, gratuito na praia de Copacabana, movimenta milhões de telespectadores e acontece ao lado do Copacabana Palace. Neste ano, o festival vai ocorrer no dia 2 de maio, data confirmada pelo próprio prefeito Eduardo Paes.

Em janeiro, os principais nomes especulados eram de Justin Bieber e Britney Spears.

Confirmo!

Em tempo: de agora em diante cobrem do @CavaliereRJ ! pic.twitter.com/DjgcFAYsre — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 11, 2026

O projeto Todo Mundo no Rio

O Todo Mundo no Rio é uma série de megashows gratuitos promovida pela Prefeitura do Rio em parceria com a Bonus Track, com previsão de edições anuais até 2028.

As duas primeiras edições bateram recordes de público:

2024 – Madonna: 1,6 milhão de pessoas

2025 – Lady Gaga: 2,1 milhões de pessoas

Para efeito de comparação, o maior público já registrado em Copacabana segue sendo o de Rod Stewart, no Réveillon de 1994-1995, com estimativa entre 3,5 e 4,2 milhões de pessoas.

*Mais informações em instantes