Real Time: Van Hattem, d'Ávila e Sanderson empatam na corrida ao Senado no Rio Grande do Sul

A corrida pelas duas vagas do Rio Grande do Sul no Senado está acirrada, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 10. No cenário consolidado, que unifica os dois votos do eleitor na proporção de 100%, Marcel Van Hattem lidera com 22%, seguido por Manuela d'Ávila (PSOL) e Sanderson (PL), ambos com 18%.

Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, há um empate técnico entre os três.

Também há empate técnico entre d’Ávila e Sanderson e Pimenta (PT), que registra 16%, e de Pimenta com Rigotto (MDB), que tem 14% das intenções de voto. Frederico Antunes (PSD) aparece mais abaixo, com 5%.

Entre os demais candidatos, Luciano do MLB (UP) e Milton Cardoso (PSDB) registram 1%. Daniela (PSTU), Regis Ethur (PSTU), Renato Jaguarão (Cidadania), Ric Jones (PCO) e Tania Peres (UP) não pontuam. Votos brancos e nulos somam 3%, e 2% não souberam responder.

É a intenção de primeiro voto que sustenta a liderança de Van Hattem, com 25%, seguido por d'Ávila com 22% e Sanderson e Pimenta empatados com 16%.

Já na preferência exclusiva de segundo voto, Sanderson assume a ponta com 19%, à frente de Van Hattem (18%) e do trio formado por Manuela, Pimenta e Rigotto, que registram 15% cada.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 05 e 09 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo RS-05497/2026.