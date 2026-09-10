Xbox libera seis jogos grátis para testar neste fim de semana; veja a lista completa

A Microsoft Xbox liberou seis jogos para testes gratuitos durante este fim de semana nos consoles da marca, em parceria com as desenvolvedoras responsáveis pelos títulos.

A seleção inclui Borderlands 4, F1 25: Edição da Temporada 2026, Surviving Mars: Relaunched, Dustborn, EA Sports Madden NFL 27 e CarX Drift Racing Online.

Os jogos ficam disponíveis gratuitamente para assinantes do Xbox Game Pass até segunda-feira, 17 de setembro, às 3h59, no horário de Brasília.

A iniciativa faz parte do programa “Dias para Jogar de Graça”, recurso da Microsoft que permite aos membros do serviço experimentarem títulos completos por períodos limitados durante os finais de semana.

Veja os jogos gratuitos disponíveis no Xbox

Borderlands 4

O novo capítulo da franquia de tiro em primeira pessoa apresenta uma campanha ambientada no planeta Kairos, onde os jogadores assumem o papel de um dos quatro novos Caça-Arcas. O título mantém elementos tradicionais da série, como a variedade de armas, árvores de habilidades e personalização de personagens.

A história coloca os jogadores em uma revolução contra o Timekeeper, governante que controla a população de Kairos por meio de um regime autoritário.

O jogo também adiciona novos recursos de movimentação e permite diferentes combinações de habilidades para criar estilos de combate variados.

F1 25: Edição da Temporada 2026

A edição especial de EA SPORTS F1 25 reúne o conteúdo da temporada de 2025 e o pacote da temporada 2026 em uma única experiência. O título apresenta modos de corrida baseados no campeonato da Fórmula 1 e uma carreira com equipes atualizadas para a próxima fase da categoria.

Os jogadores podem competir no calendário da temporada atual e iniciar uma trajetória profissional com os carros e equipes da geração de 2026.

Dustborn

Em Dustborn, os jogadores acompanham Pax, uma exilada contratada para transportar um pacote entre Pacifica e Nova Scotia em uma versão alternativa dos Estados Unidos controlada pela organização Justice.

A aventura combina narrativa, exploração e gerenciamento de relacionamentos. A jornada acontece em um ônibus de turismo conduzido por robôs, com paradas em diferentes regiões para desenvolver a equipe e completar missões.

Surviving Mars: Relaunched

O simulador de construção e gerenciamento coloca os jogadores no desafio de criar uma colônia humana em Marte. É necessário construir estruturas, administrar recursos e garantir a sobrevivência dos habitantes do planeta.

O pacote inclui melhorias da atualização gratuita Services & Science e acesso ao conteúdo adicional Feeding the Future, com novos sistemas de produção de alimentos, construções e recursos para a colônia.

CarX Drift Racing Online

O jogo de corrida com foco em drift, técnica de condução baseada em derrapagens controladas, permite aos jogadores personalizar veículos e disputar partidas online.

A experiência oferece uma frota com mais de 100 carros, ajustes visuais e mecânicos, além de pistas criadas pela comunidade para partidas multiplayer.

EA Sports Madden NFL 27

Diferente dos demais títulos da lista, EA SPORTS Madden NFL 27 não exige uma assinatura do Xbox Game Pass para o período gratuito.

O jogo de futebol americano apresenta o novo Persona Engine, sistema que altera comportamentos dos atletas no modo Franchise, com características individuais que influenciam decisões, objetivos e reações dos jogadores da NFL.

O título também adiciona melhorias ao modo Superstar G.O.A.T. Career Journey e novas opções de personalização para o Ultimate Team.

Como funciona o período gratuito do Xbox

A ação integra o programa “Dias para Jogar de Graça”, que oferece acesso temporário a jogos selecionados para assinantes do Xbox Game Pass. Durante o período promocional, os usuários podem testar os títulos completos sem precisar realizar uma compra.

Após o encerramento da oferta, o acesso aos jogos retorna às regras tradicionais de disponibilidade do Xbox Game Pass ou da compra individual dos títulos.