Xbox libera seis jogos grátis para testar neste fim de semana; veja a lista completa

Xbox Game Pass oferece seis jogos gratuitos durante período promocional (Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Repórter
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16h13.
A Microsoft Xbox liberou seis jogos para testes gratuitos durante este fim de semana nos consoles da marca, em parceria com as desenvolvedoras responsáveis pelos títulos.
A seleção inclui Borderlands 4, F1 25: Edição da Temporada 2026, Surviving Mars: Relaunched, Dustborn, EA Sports Madden NFL 27 e CarX Drift Racing Online.Os jogos ficam disponíveis gratuitamente para assinantes do Xbox Game Pass até segunda-feira, 17 de setembro, às 3h59, no horário de Brasília.
A iniciativa faz parte do programa “Dias para Jogar de Graça”, recurso da Microsoft que permite aos membros do serviço experimentarem títulos completos por períodos limitados durante os finais de semana.
O novo capítulo da franquia de tiro em primeira pessoa apresenta uma campanha ambientada no planeta Kairos, onde os jogadores assumem o papel de um dos quatro novos Caça-Arcas. O título mantém elementos tradicionais da série, como a variedade de armas, árvores de habilidades e personalização de personagens.A história coloca os jogadores em uma revolução contra o Timekeeper, governante que controla a população de Kairos por meio de um regime autoritário.
O jogo também adiciona novos recursos de movimentação e permite diferentes combinações de habilidades para criar estilos de combate variados.
A edição especial de EA SPORTS F1 25 reúne o conteúdo da temporada de 2025 e o pacote da temporada 2026 em uma única experiência. O título apresenta modos de corrida baseados no campeonato da Fórmula 1 e uma carreira com equipes atualizadas para a próxima fase da categoria.
Os jogadores podem competir no calendário da temporada atual e iniciar uma trajetória profissional com os carros e equipes da geração de 2026.
Em Dustborn, os jogadores acompanham Pax, uma exilada contratada para transportar um pacote entre Pacifica e Nova Scotia em uma versão alternativa dos Estados Unidos controlada pela organização Justice.
A aventura combina narrativa, exploração e gerenciamento de relacionamentos. A jornada acontece em um ônibus de turismo conduzido por robôs, com paradas em diferentes regiões para desenvolver a equipe e completar missões.
O simulador de construção e gerenciamento coloca os jogadores no desafio de criar uma colônia humana em Marte. É necessário construir estruturas, administrar recursos e garantir a sobrevivência dos habitantes do planeta.O pacote inclui melhorias da atualização gratuita Services & Science e acesso ao conteúdo adicional Feeding the Future, com novos sistemas de produção de alimentos, construções e recursos para a colônia.
O jogo de corrida com foco em drift, técnica de condução baseada em derrapagens controladas, permite aos jogadores personalizar veículos e disputar partidas online.
A experiência oferece uma frota com mais de 100 carros, ajustes visuais e mecânicos, além de pistas criadas pela comunidade para partidas multiplayer.
Diferente dos demais títulos da lista, EA SPORTS Madden NFL 27 não exige uma assinatura do Xbox Game Pass para o período gratuito.
O jogo de futebol americano apresenta o novo Persona Engine, sistema que altera comportamentos dos atletas no modo Franchise, com características individuais que influenciam decisões, objetivos e reações dos jogadores da NFL.
O título também adiciona melhorias ao modo Superstar G.O.A.T. Career Journey e novas opções de personalização para o Ultimate Team.
A ação integra o programa “Dias para Jogar de Graça”, que oferece acesso temporário a jogos selecionados para assinantes do Xbox Game Pass. Durante o período promocional, os usuários podem testar os títulos completos sem precisar realizar uma compra.Após o encerramento da oferta, o acesso aos jogos retorna às regras tradicionais de disponibilidade do Xbox Game Pass ou da compra individual dos títulos.