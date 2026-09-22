Busca por 'squishy' cresce 450% no Brasil e leva brinquedo ao topo das tendências do Google

Squishy: O brinquedo maleável, usado como objeto tátil de relaxamento, registrou o maior volume de buscas no Google Brasil desde o início da série histórica. (Magnific/Divulgação)
Repórter
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17h13.
RESUMO | As buscas por squishy no Google atingiram entre os brasileiros o maior nível já registrado, com recorde de interesse em setembro. Nos últimos 90 dias, as pesquisas pelo brinquedo cresceram 450% no Brasil, enquanto a consulta “como fazer squishy” avançou 500%. O país ficou em segundo lugar no ranking global dos últimos sete dias.
As pesquisas por squishy no Google entre os brasileiros atingiram o maior nível registrado até agora, com recorde de interesse em setembro.O termo se refere a um brinquedo macio e maleável, criado para ser apertado, amassado e esticado, com retorno lento ao formato original. O objeto também é associado a atividades de relaxamento por meio de estímulo tátil.
Nos últimos 90 dias, as buscas pelo termo squishy cresceram 450% no Brasil. A pesquisa “como fazer squishy” apresentou alta de 500% no mesmo período. Na comparação dos últimos 12 meses, o aumento foi de 250% para “squishy” e de 200% para “como fazer squishy”.
O interesse também aparece em comparações com buscas relacionadas a atividades tradicionais. Nos últimos 30 dias, a consulta “como fazer squishy” superou “como fazer café” no Google Brasil. Nos últimos sete dias, a mesma pesquisa ultrapassou “como fazer brigadeiro”.
No ranking global do Google Trends, o Brasil alcançou a segunda posição em interesse de busca por squishy nos últimos sete dias, atrás apenas da Dinamarca. Considerando os últimos 90 dias, o país ficou na nona posição entre os locais com maior volume relativo de pesquisas pelo termo.
No Brasil, os modelos de squishy mais pesquisados nos últimos sete dias foram:
A lista mostra uma concentração de buscas por modelos inspirados em alimentos, personagens e animais, formatos que aparecem com frequência em conteúdos de fabricação artesanal e vídeos de demonstração.
A principal dúvida relacionada ao brinquedo no Google Brasil nos últimos sete dias foi “como fazer squishy?”. As perguntas mais pesquisadas foram:
O volume de buscas indica também uma procura por versões caseiras do brinquedo, com interesse em materiais, técnicas de produção e personalização dos modelos. O termo ganhou espaço em pesquisas relacionadas a criação manual, desenhos e adaptações de diferentes formatos.
Squishy é um brinquedo macio e maleável, feito para ser apertado, amassado e esticado, com retorno lento ao formato original. O objeto também é associado ao relaxamento por estímulo tátil.
As buscas por squishy cresceram 450% nos últimos 90 dias e 250% nos últimos 12 meses no Google Brasil. A pesquisa “como fazer squishy” avançou 500% e 200% nos mesmos períodos, respectivamente.
Segundo o Google Trends, o Brasil ocupou a segunda posição mundial em interesse por squishy nos últimos sete dias, atrás apenas da Dinamarca. Nos últimos 90 dias, o país apareceu na nona colocação.
Os modelos mais buscados no Brasil nos últimos sete dias foram dumpling squishy, squishy de manteiga, squishy de queijo, Bob squishy e squishy de capivara. A lista também inclui versões de gelo, morango, patinho, Stitch e baby squishy.
Sim. “Como fazer squishy?” foi a principal dúvida relacionada ao brinquedo no Google Brasil nos últimos sete dias, com pesquisas por versões de papel, caseiras, com balão e em formato de queijo.
Sim. No Google Brasil, “como fazer squishy” superou “como fazer café” nos últimos 30 dias e ultrapassou “como fazer brigadeiro” nos últimos sete dias.