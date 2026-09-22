Busca por 'squishy' cresce 450% no Brasil e leva brinquedo ao topo das tendências do Google

RESUMO | As buscas por squishy no Google atingiram entre os brasileiros o maior nível já registrado, com recorde de interesse em setembro. Nos últimos 90 dias, as pesquisas pelo brinquedo cresceram 450% no Brasil, enquanto a consulta “como fazer squishy” avançou 500%. O país ficou em segundo lugar no ranking global dos últimos sete dias.

As pesquisas por squishy no Google entre os brasileiros atingiram o maior nível registrado até agora, com recorde de interesse em setembro.

brinquedo macio e maleável, criado para ser apertado, amassado e esticado, com retorno lento ao formato original. O objeto também é associado a atividades de relaxamento por meio de estímulo tátil. O termo se refere a um, criado para ser apertado, amassado e esticado, com retorno lento ao formato original. O objeto também é associado a atividades de relaxamento por meio de estímulo tátil.

Nos últimos 90 dias, as buscas pelo termo squishy cresceram 450% no Brasil. A pesquisa “como fazer squishy” apresentou alta de 500% no mesmo período. Na comparação dos últimos 12 meses, o aumento foi de 250% para “squishy” e de 200% para “como fazer squishy”.

O interesse também aparece em comparações com buscas relacionadas a atividades tradicionais. Nos últimos 30 dias, a consulta “como fazer squishy” superou “como fazer café” no Google Brasil. Nos últimos sete dias, a mesma pesquisa ultrapassou “como fazer brigadeiro”.

Brasil aparece entre os países com maior interesse por Squishy

No ranking global do Google Trends, o Brasil alcançou a segunda posição em interesse de busca por squishy nos últimos sete dias, atrás apenas da Dinamarca. Considerando os últimos 90 dias, o país ficou na nona posição entre os locais com maior volume relativo de pesquisas pelo termo.

No Brasil, os modelos de squishy mais pesquisados nos últimos sete dias foram:

Dumpling squishy Squishy de manteiga Squishy de queijo Bob squishy Squishy de capivara Squishy de gelo Squishy de morango Baby squishy Squishy de patinho Squishy do Stitch

A lista mostra uma concentração de buscas por modelos inspirados em alimentos, personagens e animais, formatos que aparecem com frequência em conteúdos de fabricação artesanal e vídeos de demonstração.

Tutoriais de como fazer Squishy dominam as buscas

A principal dúvida relacionada ao brinquedo no Google Brasil nos últimos sete dias foi “como fazer squishy?”. As perguntas mais pesquisadas foram:

Como fazer squishy? Como fazer squishy de papel? O que é squishy? Como se escreve squishy? Como fazer squishy caseiro? Quanto custa um squishy? Como desenhar squishy? Como consertar um squishy? Como fazer squishy com balão? Como fazer squishy de queijo?

O volume de buscas indica também uma procura por versões caseiras do brinquedo, com interesse em materiais, técnicas de produção e personalização dos modelos. O termo ganhou espaço em pesquisas relacionadas a criação manual, desenhos e adaptações de diferentes formatos.

O que é um squishy?

Squishy é um brinquedo macio e maleável, feito para ser apertado, amassado e esticado, com retorno lento ao formato original. O objeto também é associado ao relaxamento por estímulo tátil.

Quanto cresceram as buscas por squishy no Brasil?

As buscas por squishy cresceram 450% nos últimos 90 dias e 250% nos últimos 12 meses no Google Brasil. A pesquisa “como fazer squishy” avançou 500% e 200% nos mesmos períodos, respectivamente.

Qual é a posição do Brasil nas buscas por squishy?

Segundo o Google Trends, o Brasil ocupou a segunda posição mundial em interesse por squishy nos últimos sete dias, atrás apenas da Dinamarca. Nos últimos 90 dias, o país apareceu na nona colocação.

Quais são os modelos de squishy mais pesquisados?

Os modelos mais buscados no Brasil nos últimos sete dias foram dumpling squishy, squishy de manteiga, squishy de queijo, Bob squishy e squishy de capivara. A lista também inclui versões de gelo, morango, patinho, Stitch e baby squishy.

“Como fazer squishy” está entre as principais buscas?

Sim. “Como fazer squishy?” foi a principal dúvida relacionada ao brinquedo no Google Brasil nos últimos sete dias, com pesquisas por versões de papel, caseiras, com balão e em formato de queijo.

A busca por tutoriais de squishy superou outras receitas?

Sim. No Google Brasil, “como fazer squishy” superou “como fazer café” nos últimos 30 dias e ultrapassou “como fazer brigadeiro” nos últimos sete dias.