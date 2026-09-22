Anvisa aprova novo medicamento oral para câncer de mama avançado

RESUMO | A Anvisa aprovou o registro do Etcamah (camizestranto), medicamento oral para pacientes adultas com câncer de mama localmente avançado ou metastático. O medicamento bloqueia e degrada o receptor de estrogênio nas células tumorais, buscando reduzir o crescimento do câncer.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, na segunda-feira, 21, o registro do Etcamah (camizestranto), medicamento oral indicado para pacientes adultas com câncer de mama localmente avançado ou metastático.

O produto é indicado para pacientes com tumores de mama que apresentam receptor de estrogênio (ER+) e não possuem HER2. O tratamento é destinado aos casos em que surge a mutação ESR1 após pelo menos seis meses de terapia hormonal combinada a um inibidor de CDK4/6.

A indicação vale para pacientes que ainda não apresentam sinais de progressão radiológica e/ou clínica.

O camizestranto é um degradador seletivo do receptor de estrogênio (SERD) de nova geração e antagonista completo desse receptor.

O medicamento atua bloqueando e promovendo a degradação do receptor de estrogênio nas células tumorais, com o objetivo de reduzir o crescimento de tumores dependentes desse hormônio. O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente entre mulheres.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), foram registrados 73.610 casos no Brasil entre 2023 e 2025, o equivalente a 30,1% dos cânceres em mulheres.

O que é o Etcamah?

É um medicamento oral à base de camizestranto, aprovado pela Anvisa para o tratamento de determinados casos de câncer de mama.

Para quem o medicamento é indicado?

Para pacientes adultas com câncer de mama localmente avançado ou metastático, com tumores ER+ e HER2- e que desenvolveram a mutação ESR1 após pelo menos seis meses de tratamento hormonal combinado a um inibidor de CDK4/6.

Como o camizestranto age?

O medicamento bloqueia e promove a degradação do receptor de estrogênio nas células tumorais, buscando reduzir o crescimento de tumores que dependem desse hormônio.

O que significa câncer de mama ER+ e HER2-?

ER+ significa que as células do tumor possuem receptores para o hormônio estrogênio. HER2- indica que o tumor não apresenta níveis elevados da proteína HER2.

O que é a mutação ESR1?

É uma alteração genética que pode surgir durante o tratamento e está associada à resistência a algumas terapias hormonais.

O medicamento é indicado quando o câncer já está progredindo?

A indicação aprovada também contempla pacientes que ainda não apresentam sinais de progressão radiológica e/ou clínica.