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'Monstro: A História de Lizzie Borden' lidera Top 10 da Netflix; veja a lista completa

Em oito episódios, a quarta temporada da série acompanha o julgamento de uma das figuras mais conhecidas da história criminal dos Estados Unidos

'Monstro': quarta temporada acompanha a história de Lizzie Borden (Netflix / Divulgação)

'Monstro': quarta temporada acompanha a história de Lizzie Borden (Netflix / Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17h28.

Última atualização em 22 de setembro de 2026 às 17h29.

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RESUMO | A Netflix divulgou os títulos mais assistidos no Brasil na semana de 14 a 20 de setembro. Entre as séries, 'Monstro' lidera o ranking. Trama acompanha a história de Lizzie Borden, acusada de assassinar o pai e a madrasta.

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 22, os títulos mais assistidos pelos brasileiros entre os dias 14 e 20 de setembro. Entre as séries, 'Monstro: A História de Lizzie Borden' aparece no topo da lista, seguida por 'A Garota do Remo' e 'Magnatas do Crime'.

A quarta temporada da série acompanha a história de Lizzie Borden, acusada de assassinar o pai e a madrasta com um machado em 1892, em Massachusetts.

Em oito episódios, a obra acompanha o julgamento de uma das figuras mais conhecidas da história criminal dos Estados Unidos, além de explorar a suposta relação entre Lizzie e a empregada Bridget Sullivan.

Antes da história de Lizzie Borden, a série contou os casos de Jeffrey Dahmer, os irmãos Lyle e Erik Menendez e Ed Gein.

Veja as 10 séries mais assistidas:

  1. Monstro: A História de Lizzie Borden
  2. A Garota do Remo
  3. Magnatas do Crime - Temporada 2
  4. A Casa Mágica da Gabby
  5. Magnatas do Crime - Temporada 1
  6. Raw
  7. A Morte da Esposa do Pastor
  8. Jo Koy: Blue in the Face
  9. Mark Rober CrunchLabs
  10. Tyler Perry's Beauty in Black 

Já entre os filmes, 'Por Que Eu Me Casei de Novo?' mantém a liderança do ranking. Na sequência aparecem 'O Homem que Sussurra' e 'Rebelião'.

Veja os 10 filmes mais assistidos:

  1. Por Que Eu Me Casei de Novo?
  2. O Homem que Sussurra
  3. Rebelião
  4. A Família Perfeita
  5. Conforme a Música
  6. Guerra sem Regras (The Ministry of Ungentlemanly Warfare)
  7. Gato de Botas 2: O Último Pedido
  8. Guerreiras do K-Pop
  9. Um Filme Minecraft
  10. Shrek

Quais foram as séries mais assistidas na Netflix no Brasil?
Monstro liderou a lista, seguida por A Garota do Remo e Magnatas do Crime.

Qual foi o filme mais assistido na Netflix?
Por Que Eu Me Casei de Novo? ficou em primeiro lugar entre os filmes.

Qual foi o período analisado?
O ranking considera os títulos mais assistidos entre 14 e 20 de setembro.

Quais filmes aparecem no ranking?
A lista reúne dez títulos, entre eles O Homem que Sussurra, Rebelião, A Família Perfeita, Gato de Botas 2: O Último Pedido, Guerreiras do K-Pop, Um Filme Minecraft e Shrek.

Acompanhe tudo sobre:SériesNetflix

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