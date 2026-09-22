'Monstro: A História de Lizzie Borden' lidera Top 10 da Netflix; veja a lista completa

'Monstro': quarta temporada acompanha a história de Lizzie Borden (Netflix / Divulgação)
Repórter
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17h28.
Última atualização em 22 de setembro de 2026 às 17h29.
RESUMO | A Netflix divulgou os títulos mais assistidos no Brasil na semana de 14 a 20 de setembro. Entre as séries, 'Monstro' lidera o ranking. Trama acompanha a história de Lizzie Borden, acusada de assassinar o pai e a madrasta.
A Netflix divulgou nesta terça-feira, 22, os títulos mais assistidos pelos brasileiros entre os dias 14 e 20 de setembro. Entre as séries, 'Monstro: A História de Lizzie Borden' aparece no topo da lista, seguida por 'A Garota do Remo' e 'Magnatas do Crime'.
A quarta temporada da série acompanha a história de Lizzie Borden, acusada de assassinar o pai e a madrasta com um machado em 1892, em Massachusetts.
Em oito episódios, a obra acompanha o julgamento de uma das figuras mais conhecidas da história criminal dos Estados Unidos, além de explorar a suposta relação entre Lizzie e a empregada Bridget Sullivan.
Antes da história de Lizzie Borden, a série contou os casos de Jeffrey Dahmer, os irmãos Lyle e Erik Menendez e Ed Gein.
Já entre os filmes, 'Por Que Eu Me Casei de Novo?' mantém a liderança do ranking. Na sequência aparecem 'O Homem que Sussurra' e 'Rebelião'.
Quais foram as séries mais assistidas na Netflix no Brasil?
Monstro liderou a lista, seguida por A Garota do Remo e Magnatas do Crime.
Qual foi o filme mais assistido na Netflix?
Por Que Eu Me Casei de Novo? ficou em primeiro lugar entre os filmes.
Qual foi o período analisado?
O ranking considera os títulos mais assistidos entre 14 e 20 de setembro.
Quais filmes aparecem no ranking?
A lista reúne dez títulos, entre eles O Homem que Sussurra, Rebelião, A Família Perfeita, Gato de Botas 2: O Último Pedido, Guerreiras do K-Pop, Um Filme Minecraft e Shrek.