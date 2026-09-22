'Monstro: A História de Lizzie Borden' lidera Top 10 da Netflix; veja a lista completa

RESUMO | A Netflix divulgou os títulos mais assistidos no Brasil na semana de 14 a 20 de setembro. Entre as séries, 'Monstro' lidera o ranking. Trama acompanha a história de Lizzie Borden, acusada de assassinar o pai e a madrasta.

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 22, os títulos mais assistidos pelos brasileiros entre os dias 14 e 20 de setembro. Entre as séries, 'Monstro: A História de Lizzie Borden' aparece no topo da lista, seguida por 'A Garota do Remo' e 'Magnatas do Crime'.

A quarta temporada da série acompanha a história de Lizzie Borden, acusada de assassinar o pai e a madrasta com um machado em 1892, em Massachusetts.

Em oito episódios, a obra acompanha o julgamento de uma das figuras mais conhecidas da história criminal dos Estados Unidos, além de explorar a suposta relação entre Lizzie e a empregada Bridget Sullivan.

Antes da história de Lizzie Borden, a série contou os casos de Jeffrey Dahmer, os irmãos Lyle e Erik Menendez e Ed Gein.

Veja as 10 séries mais assistidas:

Monstro: A História de Lizzie Borden A Garota do Remo Magnatas do Crime - Temporada 2 A Casa Mágica da Gabby Magnatas do Crime - Temporada 1 Raw A Morte da Esposa do Pastor Jo Koy: Blue in the Face Mark Rober CrunchLabs Tyler Perry's Beauty in Black

Já entre os filmes, 'Por Que Eu Me Casei de Novo?' mantém a liderança do ranking. Na sequência aparecem 'O Homem que Sussurra' e 'Rebelião'.

Veja os 10 filmes mais assistidos:

Por Que Eu Me Casei de Novo? O Homem que Sussurra Rebelião A Família Perfeita Conforme a Música Guerra sem Regras (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) Gato de Botas 2: O Último Pedido Guerreiras do K-Pop Um Filme Minecraft Shrek

Quais foram as séries mais assistidas na Netflix no Brasil?

Monstro liderou a lista, seguida por A Garota do Remo e Magnatas do Crime.

Qual foi o filme mais assistido na Netflix?

Por Que Eu Me Casei de Novo? ficou em primeiro lugar entre os filmes.

Qual foi o período analisado?

O ranking considera os títulos mais assistidos entre 14 e 20 de setembro.

Quais filmes aparecem no ranking?

A lista reúne dez títulos, entre eles O Homem que Sussurra, Rebelião, A Família Perfeita, Gato de Botas 2: O Último Pedido, Guerreiras do K-Pop, Um Filme Minecraft e Shrek.