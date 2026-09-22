Esse cientista vendeu sua startup por US$ 289 milhões — e agora quer mudar as decisões das IAs

RESUMO ＋ Após vender a Cortex por até US$ 289 milhões para a Boston Scientific, o cientista Peter Ruppersberg fundou a Ammonix, startup de IA focada em decisões especializadas. A empresa aposta em modelos menores, treinados com dados específicos, capazes de explicar decisões e reconhecer quando não têm informação suficiente para responder.

Em uma sala de cirurgia cardíaca, uma resposta errada dita com segurança pode ser pior do que nenhuma resposta. Foi essa lição, aprendida ao longo de uma década de trabalho com arritmias, que levou o cientista Peter Ruppersberg a começar do zero depois de vender sua última empresa por US$ 289 milhões. "Na medicina, você aprende repetidamente que acertar na maior parte das vezes não é suficiente", diz em entrevista à EXAME.

O trabalho anterior de Ruppersberg foi na Cortex, empresa que passou cerca de dez anos tentando transformar dados clínicos complexos em decisões capazes de ajudar um médico durante um procedimento.

O resultado foi o OptiMap, sistema que mapeia a atividade elétrica do coração para orientar o tratamento da fibrilação atrial. Em janeiro de 2025, a Boston Scientific comprou a Cortex por US$ 239 milhões à vista, mais até US$ 50 milhões atrelados a metas clínicas, segundo documentos entregues à SEC, a comissão que regula o mercado de capitais americano.

Para muitos fundadores, uma venda desse tamanho seria o fim da jornada. Para ele, não. "A parte interessante, para mim, nunca foi construir uma empresa para vendê-la. Era resolver problemas difíceis", afirma.

Ruppersberg começou a carreira numa equipe de pesquisa premiada com o Nobel, tornou-se professor titular e chefe de departamento e publicou nas revistas científicas Nature e Science. Antes da Cortex, fundou a Mentasys, uma das pioneiras em busca de produtos com IA, vendida à Lycos em 2006.

A pergunta que virou empresa

Depois da venda da Cortex, Ruppersberg passou a se fazer uma pergunta mais ampla: seria possível pegar o que tinha aprendido sobre decisões na medicina e construir uma arquitetura geral para decisões de IA?

O momento parecia pedir o contrário. A indústria corria na direção de modelos cada vez maiores, mais processamento e infraestrutura mais centralizada. "Queríamos explorar quase a direção oposta: sistemas pequenos e especializados, que aprendem a partir de relativamente poucos dados, podem rodar localmente e conseguem mostrar por que tomaram uma decisão", diz.

A resposta foi a Ammonix, fundada na primavera europeia de 2025 em Blonay, cidade de cerca de 6 mil habitantes às margens do Lago Genebra, na Suíça. A empresa passou mais de um ano em sigilo e saiu do chamado modo invisível nesta terça-feira, 22.

A arquitetura reflete diretamente a experiência de Ruppersberg no hospital. Ele a explica com a cena de um cardiologista diante de um eletrocardiograma: o reconhecimento de uma arritmia costuma ser quase instantâneo, e só depois vem a reflexão sobre o que fazer. A Ammonix separa essas duas etapas em sistemas diferentes, um rápido e especializado, que decide, e um modelo de linguagem, que explica, pergunta e conversa.

Da medicina ele trouxe também uma obsessão com a dúvida. "Provavelmente a maior lição foi que a incerteza é, ela própria, uma resposta", diz.

Um sistema responsável, na visão dele, precisa ser capaz de dizer que não tem evidência suficiente para decidir, e de passar o caso adiante, seja para um raciocínio mais profundo, seja para um especialista humano. "Uma resposta fluente não é necessariamente uma boa decisão."

A outra lição foi sobre dados. Enquanto a indústria de IA mede seus modelos em trilhões de parâmetros, Ruppersberg aprendeu que algumas centenas de casos clínicos cuidadosamente descritos podem conter mais informação útil para uma decisão específica do que milhões de exemplos pouco relacionados. E que a IA deveria tornar a expertise de uma organização mais explícita e fácil de ensinar, e não escondê-la.

A empresa ainda é pequena, e ele parece gostar disso. A Ammonix foi financiada até agora com recursos privados, sem investidores externos, e manteve a equipe enxuta até ter a arquitetura demonstrada. O modelo de negócio não passa por vender acesso a um modelo, como fazem os grandes laboratórios, e sim por licenças comerciais, implementação e ajuste dos sistemas para cada cliente.

Para o executivo, o foco agora é ensinar a máquina a saber exatamente até onde vai o próprio conhecimento.