Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quando 'Supergirl' chega ao streaming? Veja data e onde assistir

Longa, estrelado por Milly Alcock no papel de Kara Zor-El, é baseado no quadrinho "Supergirl: Mulher do Amanhã", de Tom King e Bilquis Evely

'Supergirl': Kara Zor-El ganha seu primeiro filme no novo Universo DC liderado por James Gunn (Warner Bros. Pictures/Reprodução)

'Supergirl': Kara Zor-El ganha seu primeiro filme no novo Universo DC liderado por James Gunn (Warner Bros. Pictures/Reprodução)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 18h37.

Priorizar nos meus resultados Google

Após fracassar nas bilheterias, o filme Supergirl chega ao streaming — e sem custo extra.Dirigido por Craig Gillespie, o longa é estrelado por Milly Alcock no papel de Kara Zor-El e é baseado no quadrinho "Supergirl: Mulher do Amanhã", de Tom King e Bilquis Evely. 

A trama acompanha Kara em uma jornada ao lado da jovem Ruthye para enfrentar um inimigo e resgatar o cão kryptoniano Krypto, um enredo que expõe o trauma da personagem com a destruição do planeta Krypton.

Além de Milly Alcock, o elenco reúne ainda Jason Momoa como Lobo, Matthias Schoenaerts como o mercenário Krem e Eve Ridley como Ruthye. 

A produção dá continuidade ao novo capítulo do Universo DC nos cinemas, iniciado com "Superman", de 2025.

Onde e quando assistir ao filme 'Supergirl'?

'Supergirl' estreia no catálogo da HBO Max na próxima quinta-feira, 10 de setembro. O filme ficará disponível para assinantes da plataforma, retirando a opção de aluguel ou compra.

Qual é a relação entre 'Supergirl' e 'Superman'?

A ligação entre os dois personagens é um dos pilares da mitologia kryptoniana na DC. Além do parentesco, ambos pertencem à Casa de El e compartilham habilidades semelhantes, como voo, superforça, velocidade sobre-humana, visão de calor e invulnerabilidade.

Apesar disso, suas trajetórias são bastante diferentes. Clark cresceu integrado à sociedade humana, enquanto Kara carrega memórias de Krypton e costuma lidar de forma diferente com sua identidade e seus poderes.

No novo Universo DC, a personagem já foi introduzida anteriormente, reforçando sua conexão direta com Superman e preparando o caminho para sua aventura solo.

Elenco de 'Supergirl'

O filme reúne atores já conhecidos do público e novos nomes no Universo DC. Entre os principais integrantes do elenco estão:

  • Milly Alcock como Supergirl/Kara Zor-El
  • Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll
  • Matthias Schoenaerts como Krem das Colinas Amarelas
  • David Krumholtz como Zor-El
  • Emily Beecham como Alura In-Ze

A atriz australiana Milly Alcock ganhou projeção internacional ao interpretar a jovem Rhaenyra Targaryen na série "A Casa do Dragão".

A escolha da atriz para viver Kara Zor-El foi anunciada durante a reformulação do Universo DC conduzida por James Gunn. A expectativa é que ela seja uma das personagens centrais dos próximos anos da franquia.

Assista ao trailer de 'Supergirl':

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:FilmesSuper-heróis

Mais de Pop

Maior que 'Homem-Aranha'? Continuação de clássico tem estreia prevista em US$ 40 mi

Para investidor, cartas Pokémon serão o dinheiro pós-apocalíptico

Com três hits nº 1, Taylor Swift pode buscar seu primeiro Grammy de Música do Ano

Quem é Victor von Doom? Conheça o Doutor Destino, novo vilão dos Vingadores

Mais na Exame

Brasil

Pesquisa Palver: Lula e Flávio Bolsonaro empatam no 1º turno; Renan aparece com 11%

Inteligência Artificial

Investimento global em infraestrutura de IA pode passar de US$ 31 trilhões, diz PwC

ESG

Eucatex incorpora risco climático à estratégia e investe R$ 410 milhões em expansão florestal

Carreira

Esse colégio quer ensinar com 4 currículos ao mesmo tempo e já mira Harvard, Oxford e Toronto