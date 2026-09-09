Quando 'Supergirl' chega ao streaming? Veja data e onde assistir

Após fracassar nas bilheterias, o filme Supergirl chega ao streaming — e sem custo extra.Dirigido por Craig Gillespie, o longa é estrelado por Milly Alcock no papel de Kara Zor-El e é baseado no quadrinho "Supergirl: Mulher do Amanhã", de Tom King e Bilquis Evely.

A trama acompanha Kara em uma jornada ao lado da jovem Ruthye para enfrentar um inimigo e resgatar o cão kryptoniano Krypto, um enredo que expõe o trauma da personagem com a destruição do planeta Krypton.

Além de Milly Alcock, o elenco reúne ainda Jason Momoa como Lobo, Matthias Schoenaerts como o mercenário Krem e Eve Ridley como Ruthye.

A produção dá continuidade ao novo capítulo do Universo DC nos cinemas, iniciado com "Superman", de 2025.

Onde e quando assistir ao filme 'Supergirl'?

'Supergirl' estreia no catálogo da HBO Max na próxima quinta-feira, 10 de setembro. O filme ficará disponível para assinantes da plataforma, retirando a opção de aluguel ou compra.

Qual é a relação entre 'Supergirl' e 'Superman'?

A ligação entre os dois personagens é um dos pilares da mitologia kryptoniana na DC. Além do parentesco, ambos pertencem à Casa de El e compartilham habilidades semelhantes, como voo, superforça, velocidade sobre-humana, visão de calor e invulnerabilidade.

Apesar disso, suas trajetórias são bastante diferentes. Clark cresceu integrado à sociedade humana, enquanto Kara carrega memórias de Krypton e costuma lidar de forma diferente com sua identidade e seus poderes.

No novo Universo DC, a personagem já foi introduzida anteriormente, reforçando sua conexão direta com Superman e preparando o caminho para sua aventura solo.

Elenco de 'Supergirl'

O filme reúne atores já conhecidos do público e novos nomes no Universo DC. Entre os principais integrantes do elenco estão:

Milly Alcock como Supergirl/Kara Zor-El

como Supergirl/Kara Zor-El Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll

como Ruthye Marye Knoll Matthias Schoenaerts como Krem das Colinas Amarelas

como Krem das Colinas Amarelas David Krumholtz como Zor-El

como Zor-El Emily Beecham como Alura In-Ze

A atriz australiana Milly Alcock ganhou projeção internacional ao interpretar a jovem Rhaenyra Targaryen na série "A Casa do Dragão".

A escolha da atriz para viver Kara Zor-El foi anunciada durante a reformulação do Universo DC conduzida por James Gunn. A expectativa é que ela seja uma das personagens centrais dos próximos anos da franquia.

Assista ao trailer de 'Supergirl':