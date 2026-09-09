Esse colégio quer ensinar com 4 currículos ao mesmo tempo e já mira Harvard, Oxford e Toronto

A Saint Claire Academy, colégio que estreia em janeiro de 2027 na Praia Brava, em Itajaí (SC), decidiu não escolher entre currículos. A proposta pedagógica da escola ensina ao mesmo tempo pela BNCC, currículo obrigatório no Brasil, pelo Common Core, parâmetro usado nos Estados Unidos, pelo British Curriculum, base dos exames Cambridge do Reino Unido, e pela certificação internacional IB Continuum.

O projeto é do empresário Platão Figueiredo e nasce em terreno de 35 mil m². A operação começa pequena, com turmas de Primary Years School (educação infantil) e Middle School (ensino fundamental anos finais).

O High School, equivalente ao ensino médio, entra em etapas a partir de 2028, uma série nova por ano até 2030, quando a escola completa o ciclo do berçário ao terceiro ano.

Quatro currículos, uma sala de aula

Na prática, misturar quatro referências pedagógicas diferentes significa que o aluno da Saint Claire Academy segue paralelamente as competências exigidas pelo governo brasileiro, os parâmetros usados em escolas americanas, a estrutura britânica que embasa os exames Cambridge e as diretrizes do programa internacional do IB. É um modelo pouco comum em colégios brasileiros, que costumam adotar uma referência internacional só, quando adotam alguma.

A vantagem prática de somar as quatro matrizes aparece na hora da faculdade. O mesmo diploma serve tanto para o vestibular brasileiro quanto para processos seletivos de universidades no exterior, sem esbarrar em provas de equivalência ou revalidação. Instituições como Harvard, Oxford e a Universidade de Toronto estão entre as que aceitam o Diploma IB como critério de admissão.

Um colégio que cresce aos poucos

O modelo de abertura escalonada, primeiro a educação infantil e o fundamental, depois o ensino médio ano a ano, funciona como um teste de adesão da região antes de assumir o ciclo completo. Só em 2030, quatro anos após a inauguração, a escola terá turmas do berçário ao último ano do ensino médio funcionando ao mesmo tempo.

"A Saint Claire Academy traz para Santa Catarina uma proposta pedagógica inédita que impactará as próximas gerações e o desenvolvimento humano da região", diz Platão Figueiredo, fundador da escola. Itajaí, segundo ele, é hoje a segunda economia mais competitiva de Santa Catarina em PIB, e a escola nasce para "abrir portas às principais universidades do mundo".

Para famílias de Itajaí e região, a aposta é que aprender por quatro régua ao mesmo tempo valha mais do que escolher uma só.