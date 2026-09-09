Com três hits nº 1, Taylor Swift pode buscar seu primeiro Grammy de Música do Ano

Taylor Swift já acumula 14 Grammys e quatro vitórias na categoria Álbum do Ano, um recorde na história da premiação. Mesmo assim, existe uma ausência curiosa em seu currículo: a cantora nunca venceu nas categorias Gravação do Ano ou Música do Ano, que reconhecem os principais singles de cada edição.

A situação pode mudar no Grammy de 2027. Três músicas de Taylor Swift chegaram ao nº 1 da Billboard Hot 100 dentro do período de elegibilidade: "The Fate of Ophelia", "Opalite" e "I Knew It, I Knew You". Nenhum outro artista chega à disputa com três líderes recentes das paradas.

O problema é que Taylor e sua equipe precisarão definir quais faixas serão priorizadas na campanha. Embora seja possível enviar mais de uma música para uma mesma categoria, a avaliação da Variety é de que a cantora deverá concentrar suas apostas em determinadas faixas, inclusive podendo escolher músicas diferentes para Gravação do Ano e Música do Ano.

A definição deverá ficar mais clara em 12 de outubro, quando a cédula preliminar será enviada aos integrantes votantes da Academia. Até lá, a disputa entre as três músicas mantém uma situação incomum para uma artista que, apesar de dominar o Grammy em Álbum do Ano, ainda busca sua primeira vitória nas duas principais categorias dedicadas aos singles.

Por que 'The Fate of Ophelia' é uma forte candidata?

"The Fate of Ophelia" chega à disputa com um desempenho comercial particularmente expressivo. A música permaneceu 10 semanas no topo da Billboard Hot 100, estabelecendo o recorde pessoal de Taylor para uma canção em primeiro lugar.

A faixa também quebrou recordes de reprodução em um único dia e em uma única semana no Spotify. Parte de seu impacto veio do videoclipe dirigido pela própria Taylor, cujas coreografias foram reproduzidas por usuários em plataformas como TikTok e Instagram.

Para a categoria Gravação do Ano, a força comercial da música pode pesar. A análise da Variety aponta que faixas mais dançantes costumam ter vantagem nessa categoria, enquanto Música do Ano dá maior peso à composição.

'Opalite' perdeu espaço para o próprio sucesso de Taylor

"Opalite" também chegou ao topo da Billboard, mas teve uma passagem mais curta pelo primeiro lugar. A música estreou em segundo quando o álbum "The Life of a Showgirl" chegou ao mercado e permaneceu entre as dez primeiras posições por semanas antes de receber videoclipe e divulgação nas rádios.

O desempenho acabou sendo prejudicado pelo próprio sucesso de "The Fate of Ophelia". Como a primeira música continuava dominando as paradas, "Opalite" demorou a ganhar espaço como single. Quando isso aconteceu, parte do impacto inicial da faixa já havia sido consumida pelo público.

E 'I Knew It, I Knew You'?

A música que Taylor gravou para "Toy Story 5" tem uma vantagem diferente: é a mais recente das três candidatas. Lançada em junho, meses depois de "The Fate of Ophelia", a faixa ainda está próxima do período de votação e permanece em terceiro lugar na Billboard Hot 100 após 12 semanas.

A ligação com uma das maiores franquias do cinema também pode ampliar seu alcance entre os integrantes da Academia que não acompanham de perto os lançamentos atuais de Taylor. Além disso, a canção apresenta uma sonoridade mais suave e elementos country-pop, o que pode favorecer sua recepção entre eleitores mais ligados ao gênero.

Há ainda outro fator: a música pode ser usada na campanha de Taylor para o Oscar, já que também concorre no universo das premiações cinematográficas.