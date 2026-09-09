Investimento global em infraestrutura de IA pode passar de US$ 31 trilhões, diz PwC

O investimento global em infraestrutura de inteligência artificial (IA) pode ultrapassar US$ 31 trilhões até 2050, segundo projeções da consultoria PwC.

O número corresponde ao cenário central de um estudo mais amplo, que estima uma faixa plausível entre US$ 22 trilhões e quase US$ 50 trilhões — a depender de fatores como disrupções no comércio de chips e o avanço de estratégias de "soberania em IA" adotadas por diferentes países.

Segundo o levantamento, batizado de Global Data Centre Outlook e conduzido pela Oxford Economics a pedido da PwC, cobrindo 46 países e territórios em cinco regiões, o gasto anual de capital com data centers deve saltar de cerca de US$ 800 bilhões neste ano para US$ 1,8 trilhão por ano até 2050 — mais que o dobro do patamar atual.

Estados Unidos concentram quase metade do investimento global

Os Estados Unidos devem capturar quase metade de todo esse investimento — 48%, ou US$ 15,1 trilhões —, consolidando o país como o centro do ecossistema de chips avançados e sede das maiores desenvolvedoras de modelos de IA, hyperscalers e empresas nativas de IA do mundo.

Segundo a PwC, "a liderança [americana] em infraestrutura de IA é mais ampla do que em qualquer categoria industrial importante desde a manufatura do pós-guerra", já que talento, capital e novos empreendimentos continuam se concentrando nesse polo, reforçados por políticas estaduais favoráveis.

A região das Américas como um todo deve responder por US$ 16,5 trilhões do total projetado, podendo chegar a US$ 27,1 trilhões em um cenário mais otimista.

A Ásia-Pacífico vem em seguida, com US$ 8,2 trilhões em investimento acumulado, liderada por China e Índia — países com grande população, economias digitais em rápida expansão e ainda bastante espaço para a IA se integrar a negócios e ao consumo cotidiano. Europa e Oriente Médio completam o total, impulsionados por estratégias de soberania em IA que buscam reduzir a dependência de infraestrutura estrangeira.

Uma infraestrutura diferente das outras

Segundo a PwC, o que torna esse ciclo de investimento único é que ele tende a acelerar em vez de desacelerar com o tempo — ao contrário das altas de infraestrutura tradicionais, que costumam perder força depois da fase inicial de construção.

O motivo é que chips e outros equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC) precisam ser trocados regularmente, à medida que novas gerações de hardware se tornam disponíveis.

Hoje, equipamentos já representam cerca de 70% do gasto de capital em data centers — participação que deve subir para 93% até 2050, segundo a projeção.

Essa mudança altera a própria natureza do que é um data center como ativo financeiro: um prédio pode se depreciar ao longo de décadas, mas um rack de aceleradores de IA pode ficar obsoleto em poucos anos.

Uma indústria cujo custo é 93% de equipamento passa a se parecer muito menos com um negócio imobiliário tradicional, ainda que seus balanços contábeis sugiram o contrário.

Energia como o fator decisivo

O estudo identifica cinco fatores que devem direcionar para onde o investimento flui globalmente — com energia no topo da lista.

Segundo a PwC, eletricidade acessível, confiável e de baixo carbono, em escala suficiente, é o requisito mais difícil de atender para muitos mercados.

Conectividade, segurança, previsibilidade regulatória, aceitação das comunidades locais e acesso a GPUs completam a lista de variáveis que devem definir os vencedores dessa corrida global por capacidade computacional.

A escala dessas projeções já aparece refletida em anúncios recentes do setor. Na terça-feira, 8, a fabricante americana de chips Qualcomm anunciou um grande acordo com a Amazon para o desenvolvimento de chips personalizados de IA para data centers.

No mesmo período, o TikTok anunciou a expansão de sua capacidade de data centers na Finlândia, como parte de uma iniciativa de US$ 14 bilhões voltada ao mercado europeu.

Na Ásia, os data centers também vêm se consolidando como ferramentas de disputa diplomática entre países: as Filipinas lançaram nesta semana um "plano mestre" nacional de inteligência artificial, enquanto o Japão anunciou mais US$ 60 bilhões em investimentos, com o objetivo de quadruplicar sua capacidade de data centers até 2033.