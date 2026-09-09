Maior que 'Homem-Aranha'? Continuação de clássico tem estreia prevista em US$ 40 mi

Quase três décadas depois do primeiro filme, "Da Magia à Sedução 2" chega aos cinemas com a missão de destronar "Homem-Aranha: Um Novo Dia" das bilheterias norte-americanas.

Apesar de ainda não ter estreado no Brasil, a continuação estrelada por Sandra Bullock e Nicole Kidman tem previsão de arrecadar até US$ 40 milhões em seu primeiro fim de semana.

A expectativa da Warner Bros. é de uma estreia entre US$ 30 milhões e US$ 40 milhões em cerca de 4 mil cinemas da América do Norte. Se alcançar o limite superior da projeção, o filme poderá assumir o primeiro lugar e interromper o domínio de seis fins de semana consecutivos de "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

No mercado internacional, a previsão é de mais US$ 18 milhões a US$ 25 milhões em 77 territórios. Com isso, a estreia mundial poderia ficar entre US$ 48 milhões e US$ 65 milhões.

Por que 'Da Magia à Sedução 2' tem tanta expectativa?

A principal aposta está na nostalgia. O primeiro "Da Magia à Sedução", lançado a partir do romance de Alice Hoffman, não foi um sucesso de bilheteria em sua época, mas acabou conquistando o status de filme cult ao longo dos anos.

Na história original, as irmãs Sally e Gillian Owens pertencem a uma longa linhagem de bruxas e precisam enfrentar uma maldição que provoca a morte dos homens por quem se apaixonam.

A continuação se passa 25 anos depois. Agora, as filhas de Sally e Gillian descobrem segredos da família e tentam romper a maldição que continua assombrando a linhagem.

Quem está no elenco?

Bullock e Kidman retornam aos papéis das irmãs. Dianne Wiest e Stockard Channing também voltam ao elenco, enquanto Joey King e Maisie Williams são algumas das novidades da continuação.

A direção ficou com Susanne Bier.

O filme pode repetir o sucesso nas próximas semanas?

É justamente nesse ponto que existe uma dúvida. Embora as projeções indiquem uma estreia forte, as primeiras avaliações não foram favoráveis ao filme.

O crítico da Variety, Todd Gilchrist, classificou a produção como tão complicada e longa quanto os 28 anos de espera entre os dois filmes. A recepção pode dificultar a permanência de "Da Magia à Sedução 2" nas primeiras posições depois do fim de semana de estreia.

Enquanto isso, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" chega à disputa com números expressivos. O filme já soma US$ 923 milhões na América do Norte e US$ 2,4 bilhões mundialmente e está próximo de superar "Star Wars: O Despertar da Força", de 2015, como a maior bilheteria da história dos cinemas norte-americanos sem ajuste pela inflação.