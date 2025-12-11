'Supergirl' ganha primeiro trailer oficial; assista

A Warner divulgou nesta quinta-feira, 11, o primeiro trailer oficial de "Supergirl".

O filme faz parte de uma nova era da DC que começou com "Superman", de James Gun, lançado em julho deste ano. O longa tem direção de Craig Gillespie e roteiro de Ana Nogueira e chega aos cinemas em 26 de junho de 2026.

Assista ao trailer

O que já sabemos sobre 'Supergirl'?

O filme será uma ficção científica baseada na saga de mesmo nome escrita por Tom King e desenhada pela brasileira Bilquis Evely nas Histórias em Quadrinhos da DC. A super-heroína não estará na Terra, mas viajando pelo espaço em busca de justiça e diversão.

O longa seria originalmente chamado "Supergirl: A Mulher do Amanhã", mas será lançado apenas como "Supergirl".