'Supergirl' ganha primeiro trailer oficial; assista

Supergirl: Milly Alcock irá interpretar a super heroína (Reprodução/DC)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14h01.
A Warner divulgou nesta quinta-feira, 11, o primeiro trailer oficial de "Supergirl".
O filme faz parte de uma nova era da DC que começou com "Superman", de James Gun, lançado em julho deste ano. O longa tem direção de Craig Gillespie e roteiro de Ana Nogueira e chega aos cinemas em 26 de junho de 2026.
O filme será uma ficção científica baseada na saga de mesmo nome escrita por Tom King e desenhada pela brasileira Bilquis Evely nas Histórias em Quadrinhos da DC. A super-heroína não estará na Terra, mas viajando pelo espaço em busca de justiça e diversão.
O longa seria originalmente chamado "Supergirl: A Mulher do Amanhã", mas será lançado apenas como "Supergirl".
O cachorro que apareceu no filme do Superman, Krypto, também vai estar na produção. Na trama, Supergirl (Milly Alcock) se junta à jovem Ruthye Marie Knoll para encontrar o assassino do pai da menina, o vilão Krem.
Jason Momoa, um rosto familiar na DC, que interpretou Aquaman no universo anterior, retorna ao estúdio, dessa vez como Lobo, um mercenário em "Supergirl".