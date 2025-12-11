Pop

'Supergirl' ganha primeiro trailer oficial; assista

Novo filme com Milly Alcock chega aos cinemas em junho de 2026

Supergirl: Milly Alcock irá interpretar a super heroína (Reprodução/DC)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14h01.

Tudo sobreWarner
A Warner divulgou nesta quinta-feira, 11, o primeiro trailer oficial de "Supergirl".

O filme faz parte de uma nova era da DC que começou com "Superman", de James Gun, lançado em julho deste ano. O longa tem direção de Craig Gillespie e roteiro de Ana Nogueira e chega aos cinemas em 26 de junho de 2026.

Assista ao trailer

yt thumbnail

O que já sabemos sobre 'Supergirl'?

O filme será uma ficção científica baseada na saga de mesmo nome escrita por Tom King e desenhada pela brasileira Bilquis Evely nas Histórias em Quadrinhos da DC. A super-heroína não estará na Terra, mas viajando pelo espaço em busca de justiça e diversão.

O longa seria originalmente chamado "Supergirl: A Mulher do Amanhã", mas será lançado apenas como "Supergirl".

O cachorro que apareceu no filme do Superman, Krypto, também vai estar na produção. Na trama, Supergirl (Milly Alcock) se junta à jovem Ruthye Marie Knoll para encontrar o assassino do pai da menina, o vilão Krem.

Jason Momoa, um rosto familiar na DC, que interpretou Aquaman no universo anterior, retorna ao estúdio, dessa vez como Lobo, um mercenário em "Supergirl".

