Império de games: com moeda própria e jovens desenvolvedores, Roblox movimentou US$ 1 bi em 2024

Em 2024, mais de 83 milhões de usuários acessaram o Roblox diariamente, passando, no total, mais de 73 bilhões de horas conectados à plataforma.

O número é apenas uma das peças que compõem o quebra-cabeça financeiro que transformou David Baszucki, CEO e cofundador da empresa, em um bilionário com fortuna estimada em US$ 7,5 bilhões até setembro de 2025 segundo a Forbes.

A Roblox, que começou como um espaço virtual para jogos criados por usuários, se tornou uma das maiores economias digitais do planeta, movimentando quase US$ 1 bilhão em pagamentos a criadores de conteúdo em apenas um ano.

Robux: como uma moeda virtual virou receita real

O coração financeiro da Roblox está no Robux, a moeda digital da plataforma. Usuários compram Robux com dinheiro real e os utilizam para adquirir itens dentro dos jogos. Esses jogos, por sua vez, são desenvolvidos por criadores independentes, que recebem parte do valor transacionado.

Esse modelo permitiu a Roblox descentralizar a produção de valor, mantendo controle total da infraestrutura de circulação financeira. Ao mesmo tempo em que democratiza o acesso à receita, o sistema fortalece o ecossistema interno da empresa.

Criadores como parte da engrenagem financeira

Adolescentes desenvolvedores ganham a vida dentro da plataforma. Em vez de apenas consumir, eles criam e são pagos por isso. A Roblox paga milhões a esses usuários todos os meses, abrindo caminho para que a educação financeira e digital se tornem ferramentas de ascensão econômica real, mesmo em faixas etárias mais jovens.

Esse é um indicativo forte de como as novas gerações estão entrando no mercado com lógica própria de remuneração, abrindo espaço para novos perfis profissionais e modelos de negócios.

O que as finanças corporativas aprendem com a Roblox?

Para profissionais da área de Finanças Corporativas, o modelo da Roblox representa um caso real de como estratégias bem desenhadas de receita recorrente, engajamento financeiro e economia digital podem escalar negócios exponencialmente.

A plataforma monetiza não apenas a experiência do usuário, mas também a produção independente de conteúdo, criando um ciclo entre produto, comunidade e geração de receita. Tudo isso dentro de um ambiente controlado, com regras próprias de valor e recompensa.

Por que entender finanças é essencial em qualquer carreira?

A trajetória de Baszucki deixa mostra que não basta criar um produto inovador, é preciso criar um modelo financeiro inovador. Ele estruturou um ecossistema autossustentável que valoriza o capital intelectual dos usuários, garante retorno para a empresa e distribui receita em larga escala.

Profissionais que dominam finanças corporativas com olhar voltado para inovação e escalabilidade digital estarão melhor posicionados para criar ou participar de ecossistemas que geram valor de forma descentralizada.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.

Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)

Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico

Certificado EXAME + Saint Paul

Faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição.