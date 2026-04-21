Quando estreia ‘Stranger Things: Histórias de 85’ na Netflix?

A Netflix já tem data para voltar ao universo de "Stranger Things". A plataforma lança nesta quinta-feira, 23, a nova série derivada da produção original, encerrada em dezembro de 2025 após cinco temporadas.

A novidade é "Stranger Things: Histórias de 85", animação que chega ao catálogo e volta no tempo para contar uma história inédita ambientada entre os acontecimentos da segunda e da terceira temporada da série principal.

A trama acompanha Onze, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max tentando retomar a rotina em Hawkins após os eventos anteriores, em meio a jogos de RPG e dias aparentemente tranquilos.

Mas a calmaria não dura. Durante um inverno rigoroso, algo sinistro desperta sob o gelo e dá início a um novo mistério paranormal. A ameaça levanta dúvidas sobre sua origem, com possíveis conexões com o Mundo Invertido, o laboratório de Hawkins ou a algo ainda desconhecido.

Quais personagens voltam?

A animação traz de volta os personagens centrais, mas agora com novos dubladores na versão em inglês. Entre eles estão Brooklyn Davey Norstedt (Onze), Luca Diaz (Mike), Braxton Quinney (Dustin), Elisha “EJ” Williams (Lucas), Benjamin Plessala (Will) e Jolie Hoang-Rappaport (Max).

A série também traz personagens novos. Entre eles está Nikki (Odessa A’zion), uma jovem recém-chegada à cidade que passa a integrar o grupo de amigos. Ela é acompanhada pela mãe, Anna (Janeane Garofalo), professora de biologia.

Outro personagem inédito da animação é Daniel Fischer (Lou Diamond Phillips), funcionário de um mercadinho local.

Quem criou a nova série de 'Stranger Things'?

A série é criada por Eric Robles, conhecido por "As Terríveis Aventuras de Billy & Mandy", que atua como showrunner da animação.

A animação é feita pelo estúdio Flying Bark Productions, responsável por "What If...?", da Marvel.

Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores de "Stranger Things", participam apenas como produtores executivos.

Veja o trailer de 'Stranger Things: Histórias de 85'