‘Kevin’: gato 'termina' com os donos nesta nova série de comédia do Prime Video

A ideia de um gato que “termina” com os próprios donos é o ponto de partida de "Kevin", nova comédia animada do Prime Video. A série estreou nesta segunda-feira, 20, com todos os episódios já disponíveis na plataforma de streaming.

Na trama, Kevin decide romper com seus humanos depois que o relacionamento deles chega ao fim. Em vez de seguir com um dos dois, ele escolhe sair de casa e tentar uma nova vida por conta própria.

O destino é um abrigo de animais, onde o gato passa a conviver com um grupo caótico de cães e gatos desajustados. É nesse ambiente que ele começa a questionar o que quer da vida — e até que ponto consegue viver sem humanos.

Quem são os criadores de 'Kevin'?

Criada pela atriz Aubrey Plaza, conhecida por seus trabalhos em "Agatha Desde Sempre", "The White Lotus" e "Parks and Recreation", a produção mistura humor ácido com uma história de autodescoberta. Na animação, ela dubla Dana, uma das humanas envolvidas na trama.

Já Kevin é dublado por Jason Schwartzman, ator conhecido por filmes como "Rushmore" e "O Grande Hotel Budapeste", de Wes Anderson — e que também canta a música de abertura da série.

A produção ainda tem nomes ligados a "Big Mouth" nos bastidores: o comediante Joe Wengert, que foi roteirista, produtor e dublador da animação da Netflix, atua como co-criador e showrunner de "Kevin".

Ao longo dos episódios, a série alterna entre piadas escrachadas e momentos mais emocionais, acompanhando a jornada do protagonista fora do ambiente doméstico.

A primeira temporada de "Kevin" tem oito episódios e já está disponível.