Netflix divulga teaser de animação de Stranger Things; confira

Para os fãs de Stranger Things ainda digerindo o final da série, a maratona da franquia não para. O spin-off animado confirmado pelos irmãos Duffer recebeu seu primeiro teaser nesta segunda-feira, 2.

Intitulada Stranger Things: Tales from ’85, a produção expande o universo da série após o encerramento da série original.

A série animada estreia na quinta-feira, 23 de abril, e apresenta uma história inédita ambientada na cidade de Hawkins, em Indiana.

Confira o teaser

O teaser recém-lançado indica que a trama se passa entre a segunda e a terceira temporadas de Stranger Things explorando um período ainda pouco mostrado da cronologia.

A sinopse revela que, “no inverno de 1985, a neve cobre a cidade e os horrores do Mundo Invertido finalmente começam a desaparecer”.

Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max tentam retomar uma vida normal, com partidas de Dungeons & Dragons, guerras de bola de neve e dias tranquilos.

No entanto, “sob o gelo, algo aterrador despertou”, levantando dúvidas sobre sua origem: “poderia ser do Mundo Invertido? Das profundezas do Laboratório de Hawkins? Ou de algum outro lugar?”. Cabe aos jovens desvendar o mistério e salvar Hawkins nessa história ainda não contada do universo da série.

Elenco diferente para os mesmos personagens

Embora o trailer traga vozes semelhantes às dos personagens originais, nenhum integrante do elenco da série principal participa da dublagem.

O elenco de vozes inclui:

Brooklyn Davey Norstedt como Eleven

Jolie Hoang-Rappaport como Max

Luca Diaz como Mike

Elisha “EJ” Williams como Lucas

Braxton Quinney como Dustin

Benjamin Plessala como Will. Brett Gipson dubla Hopper

Jeremy Jordan interpreta Steve

Janeane Garofalo, Lou Diamond Phillips e Odessa A’zion também participam em papéis ainda não revelados.

Irmãos Duffer voltam ao mundo de Stranger Things, mas não serão os showrunners

Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores de Stranger Things, atuam como produtores executivos da animação. Eric Robles, estreante na franquia, assume a função de showrunner e produtor executivo do projeto.

A série animada chega menos de quatro meses após Stranger Things encerrar sua trajetória de cinco temporadas, finalizada em dezembro de 2025, quando o grupo de Hawkins derrotou Vecna e o Mind Flayer, colocando fim ao Mundo Invertido — embora o destino de Eleven tenha permanecido em aberto.