Netflix divulga teaser de animação de Stranger Things; confira

'Tales from '85': spin-off de Stranger Things já tem teaser divulgado (Divulgação/Netflix)
Redação Exame
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12h21.
Para os fãs de Stranger Things ainda digerindo o final da série, a maratona da franquia não para. O spin-off animado confirmado pelos irmãos Duffer recebeu seu primeiro teaser nesta segunda-feira, 2.
Intitulada Stranger Things: Tales from ’85, a produção expande o universo da série após o encerramento da série original.
A série animada estreia na quinta-feira, 23 de abril, e apresenta uma história inédita ambientada na cidade de Hawkins, em Indiana.
O teaser recém-lançado indica que a trama se passa entre a segunda e a terceira temporadas de Stranger Things explorando um período ainda pouco mostrado da cronologia.
A sinopse revela que, “no inverno de 1985, a neve cobre a cidade e os horrores do Mundo Invertido finalmente começam a desaparecer”.
Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max tentam retomar uma vida normal, com partidas de Dungeons & Dragons, guerras de bola de neve e dias tranquilos.
No entanto, “sob o gelo, algo aterrador despertou”, levantando dúvidas sobre sua origem: “poderia ser do Mundo Invertido? Das profundezas do Laboratório de Hawkins? Ou de algum outro lugar?”. Cabe aos jovens desvendar o mistério e salvar Hawkins nessa história ainda não contada do universo da série.
Embora o trailer traga vozes semelhantes às dos personagens originais, nenhum integrante do elenco da série principal participa da dublagem.
O elenco de vozes inclui:
Janeane Garofalo, Lou Diamond Phillips e Odessa A’zion também participam em papéis ainda não revelados.
Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores de Stranger Things, atuam como produtores executivos da animação. Eric Robles, estreante na franquia, assume a função de showrunner e produtor executivo do projeto.
A série animada chega menos de quatro meses após Stranger Things encerrar sua trajetória de cinco temporadas, finalizada em dezembro de 2025, quando o grupo de Hawkins derrotou Vecna e o Mind Flayer, colocando fim ao Mundo Invertido — embora o destino de Eleven tenha permanecido em aberto.